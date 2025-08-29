Coria espera ya a moteros de toda España que disfrutarán todo el fin de semana de música, gastronomía y turismo

La Peña Motera Esperando, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria, organiza la XVIII Concentración de motos que se celebrará este fin de semana, días 29, 30 y 31 agosto, que cuenta con un programa cargado de eventos musicales, gastronómicos y turísticos.

De este modo, durante el último fin de semana de agosto, la ciudad cauriense se llenará de moteros procedentes de diferentes puntos de la geografía española y de la región, en donde recorrerán "los maravillosos" parajes que ofrece la comarca.

El programa arrancará el viernes a las 19,00 horas con la apertura de inscripciones seguido de actuaciones musicales en la Plaza de San Pedro. El sábado 31, habrá cortadores de jamón, juegos moteros, toro mecánico y actuará el grupo musical 'Tentaciones'. A su finalización, actuará por segundo año consecutivo el DJ local, Hugo Turiel.

Además, durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de rutas en moto, comida, espectáculos musicales. Como novedad, este año habrá una "gran" sorpresa que es el sorteo de una moto, que se realizará durante la comida del domingo entre todas las inscripciones, según informa el Ayuntamiento de Coria en nota de prensa.

Asimismo, cabe destacar que se ha cambiado la zona de aparcamientos a la Plaza de la Paz y calles aledañas a ella. Una zona vigilada y cercana a la anterior ubicación, ese espacio de acampada será en el Pabellón Municipal de Deporte, un lugar amplio para aparcamientos.

El precio de las inscripciones para socios es de 40 euros, para no socios 60 euros, con ellas podrás beneficiarte de siete consumiciones, comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo, además de participar en varios sorteos de cascos, regalos y bolsa de inscripción.