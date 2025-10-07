La Copa del Rey enfrentará a Azuaga-Leganés, Extremadura-Las Palmas, Navalcarnero-Mérida, y Guadalajara-Cacereño

El Azuaga y el Extremadura se medirán al Leganés y a Las Palmas, ambos de Segunda División, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Navalcarnero-Mérida y Guadalajara-Cacereño han sido los otros emparejamientos con equipos extremeños. Los emeritenses se enfrentarán a un equipo de Segunda RFEF y el Cacereño tendrá a un rival de su misma categoría.

El sorteo, celebrado este lunes en el Ciudad Deportiva de Las Rozas (Madrid), ha emparejado a 112 equipos de Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación, además de los cuatro semifinalistas de la Copa Federación de la actual temporada y diez de los veinte de categoría territorial provenientes de la eliminatoria previa

Este año la Copa del Rey introduce como novedad un sorteo basado en criterios de proximidad geográfica

Los partidos se celebrarán los próximos días 28, 29 y 30 de octubre.

COPA DE LA REINA

El Sport Extremadura de Badajoz (Segunda Federación) disputará contra el Alhama El Pozo Murcia (Liga F) la tercera eliminatoria de Copa de la Reina femenina de fútbol.

Será la primera ronda con presencia de equipos de la Liga F, cuyos emparejamientos se jugarán entre el 4 y el 6 de noviembre a partido único, tras quedar definidos este lunes en un sorteo en la Ciudad del Fútbol de la RFEF, en Las Rozas (Madrid).