Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura exige a la UE "respuestas urgentes" a las exigencias del campo extremeño

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha exigido a la Unión Europea "respuestas urgentes" a las exigencias del campo extremeño y ha mostrado su apoyo a las movilizaciones previstas para los próximos días 16 y 23 de enero en defensa del sector y de la labor que realizan diariamente las cooperativas y sus agricultores y ganaderos socios.

La federación, que representa al cooperativismo agroalimentario extremeño, recuerda que ya ha reclamado en diversas ocasiones una Política Agraria Común (PAC) "más justa, viable y adecuadamente financiada más allá de 2027", así como un Marco Financiero Plurianual acorde con los retos del sector y su rechazo al acuerdo UE-Mercosur al "carecer de garantías eficaces sobre la reciprocidad de las normas de producción y de salvaguardias".

En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura recuerda que el motivo de las protestas afecta a toda la sociedad, ya que son los agricultores y ganaderos los que producen alimentos "de calidad, con todas las garantías de trazabilidad y cumpliendo con todas las exigencias en seguridad y bienestar animal, que no se exigen a otros alimentos procedentes de los países de Mercosur".

Así, invita a toda la sociedad a sumarse a estas reivindicaciones y exige a la UE "respuestas urgentes" al sector agrario, que lleva años reclamando las "mismas soluciones ante unos problemas continuados, generados por la falta de diálogo de la Administración europea con el sector".

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura aboga por políticas agrarias "realistas", que reconozcan el "carácter estratégico" de la agricultura y la ganadería en el actual contexto geopolítico y en el marco de los debates de la reforma del marco financiero y de la PAC.

Además, reclama un mayor apoyo de las políticas europeas, nacionales y regionales para desarrollar el modelo de empresas cooperativas agroalimentarias, empresas propiedad de los agricultores y ganaderos que estructuran, permiten el acceso al mercado, aportan valor y rentabilidad a sus socios, reducen costes de producción, impulsan el empleo, el crecimiento y los servicios en las zonas rurales de las que nunca se deslocalizan.