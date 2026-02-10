Cooperativas Agro-Alimentarias aborda con el delegado del Gobierno el acuerdo de Mercosur o la reforma de la PAC

Representantes de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura se han reunido este lunes con el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, en un encuentro en el que han abordado cuestiones de interés para el campo, como el acuerdo con Mercosur o la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

En declaraciones a los medios al término del encuentro, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha explicado que han acudido en la mañana de este lunes a la Delegación del Gobierno, en Badajoz, a una reunión con el delegado para tratar temas de actualidad del sector, tales como la reforma de la PAC de cara al próximo periodo, el acuerdo con Mercosur u otros también "importantes" como la utilización de productos fitosanitarios "con medidas excepcionales para hacer una buena campaña".

Así y en general, han realizado un resumen de todo lo que está ocurriendo en el sector "en estos momentos", y en el caso concreto de Mercosur Pacheco ha considerado que "lo más importante" de este acuerdo comercial desde el punto de vista de Cooperativas Agro-Alimentarias "es ver cómo evoluciona" y que cree que todos estaban "de acuerdo" con que la Unión Europea "tiene que firmar un acuerdo económico", y "han sido los dos en menos de 15 días", con Mercosur y con India.

Al respecto, ha sostenido que se tiene que buscar una "alternativa" a una política de aranceles "súper agresiva" como la que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos. "Nosotros lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que queremos que el sector agroalimentario no sea siempre la moneda de cambio en todos los tratados comerciales", ha apuntado, junto con que, si se entra en "profundidad", tiene unas cláusulas de salvaguarda y algunas compensaciones económicas para algunos sectores.

De este modo, "lo que tenemos es que trabajar es para que esas cláusulas de salvaguarda y esas indemnizaciones pues se lleven a efecto y el sector agrícola no salga perjudicado", ha remarcado, para incidir en que "todavía queda un periodo largo" y tienen que seguir trabajando y, "fundamentalmente", intentar que el sector agroalimentario no se vea "perjudicado".

Sobre las peticiones de Cooperativas Agro-Alimentarias, de cara a hacerlas extensibles al Ministerio y "fundamentalmente" a la Unión Europea, ha precisado que pasan por que les preocupa "muchísimo", y así lo han estado hablando, el presupuesto de la PAC y, por una parte, la disminución presupuestaria que ha cifrado en un 23 por ciento menos de asignación económica.

Acto seguido, ha detallado que también les preocupa "mucho" que haya desaparecido el segundo pilar, centrado en el desarrollo rural, cuando para una región como Extremadura es "absolutamente fundamental" y, en mayor medida, que haya una posible regionalización por países de la propia política comunitaria.

Para Pacheco, "dejaría de ser una política común de la Unión Europea, que hasta ahora es la única política que hemos mantenido para que los estados intervengan, pudiendo favorecer a unos sectores sobre otros". "Creo que eso sería mucho más perjudicial, porque no nos preocuparía entonces Mercosur, sino nos tendría que preocupar competir con estados de la Unión Europea que favorezcan más unas producciones que otras", ha dicho.

También consideran que la política agraria tiene que seguir siendo "comunitaria", "común para la Unión Europea" y con una "buena" dotación presupuestaria, así como que todo lo que piden "no es ninguna tontería". "Es decir, que Europa tenga una soberanía alimentaria con una forma de producir diferente al resto del mundo, que podamos seguir siendo un ejemplo de producción y exportar, creo que eso solo lo garantiza la política agrícola común", ha concluido.