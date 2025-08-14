Un convoy evacuaba a los 19 vecinos que aún quedaban en Cabezabellosa, el incendio ya había afectado al municipio

Seguimos muy pendientes de la evolución de los distintos incendios forestales activos en Extremadura. El más preocupantes, sigue siendo el de Jarilla. Incendio que sigue descontrolado y que preveía una madrugada y una noche muy complicada debido al viento cambiante con fuertes rachas de hasta 50 km por hora.

Hay más de 300 efectivos trabajando, incluyendo un segundo contingente de la UME, a primera hora llegarán medios aéreos también desde Andalucía y la Comunidad de Madrid. Por otra parte, finalmente y tras el viraje del incendio que ponía en una situación crítica a la localidad de Cabezabellosa, en donde aún permanecían personas en las viviendas pese a la indicación de las autoridades pertinentes, se pudo abrir un corredor seguro para que un convoy de la Guardia Civil, ambulancia de Cruz Roja y protección civil, pudiera subir hasta el municipio y evacuar a un total de 19 personas.

Ayer en Extremadura se contabilizaban hasta 19 incendios, 7 de ellos activos. Los de mayor relevancia, uno en Casar de las Hurdes, casi estabilizado ya en su totalidad, al igual que otro en el Parque Nacional de Monfragüe que afectaba a unas 8 hectáreas, pero también estabilizado por completo. Se mantienen las evacuaciones de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, preocupa que el incendio pudiese bajar hasta Casas del Monte, el consejero Bautista apelaba a los vecinos que aún permanecen en viviendas que primen su propia seguridad a la de los bienes materiales.

Mientras, en carreteras, cortadas al tráfico por estos incendios forestales, las provinciales CC-213 y CC-214 en Villar, Cabezabellosa y Jarilla. Además de la N-630 y la Autovía A-66 desde el Punto kilométrico 449 al 456. Sigan las indicaciones de la Guardia Civil en todos los casos.

Por otro lado, La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión ayer del Cecopi, visitó a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla, a quienes ha trasladado su agradecimiento por su "colaboración y paciencia". Además, El Rey Felipe VI trasladaba a través de una llamada telefónica a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en la región.

Por último, El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este jueves a las 17,30 horas la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil (CECOP) por la crisis de los incendios que está afectando a distintos puntos del país, especialmente Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.