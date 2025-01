VIVIENDA

La convocatoria de ayudas para el Bono Alquiler Joven de vivienda en Extremadura saldrá en el primer trimestre de este año

No se ha podido sacar antes porque hasta diciembre no se ha recibido por parte del Gobierno central la anualidad de 2024, y no se puede abrir la convocatoria hasta que no esté el presupuesto de 2025 aprobado y abierto.

Redacción