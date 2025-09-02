Convocado el IX Concurso de Fotografía para ilustrar el Calendario 2026 de Caja Rural de Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha abierto la convocatoria de la novena edición de su Concurso de Fotografía, cuyo objetivo es seleccionar las 12 imágenes que ilustrarán el calendario institucional de la entidad para el año 2026.

En esta edición la temática elegida es 'Alimentos de Extremadura', con la intención de poner en valor productos tan representativos de la región como el jamón, el aceite, el queso, el vino, el cava, las cerezas, los higos, los pimientos, los tomates o las tradicionales migas, entre otros.

El certamen está dirigido a cualquier persona mayor de edad, tanto profesional como aficionada, que quiera participar con una instantánea original y propia. Cada autor podrá presentar una única fotografía, en formato horizontal y con un ancho mínimo de 3.000px (25cm aproximados). El formato de archivo será JPG, con un tamaño máximo de 30 Mb, explica en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

Las fotografías podrán presentarse desde este lunes, 1 de septiembre, y hasta el 17 de octubre a las 18,00 horas, a través de la plataforma habilitada online.

Un jurado compuesto por representantes de Caja Rural de Extremadura y profesionales de la fotografía será el encargado de seleccionar las 12 imágenes que compondrán el calendario.

Los resultados se darán a conocer el próximo 10 de noviembre a través de los medios de comunicación, las redes sociales de la entidad y su página web.

Entre las obras elegidas, la mejor fotografía recibirá el Premio Calendario 2026, dotado con 300 euros y 25 ejemplares del calendario.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Extremadura subraya que continúa su compromiso con la difusión de la cultura y la puesta en valor del talento creativo, al mismo tiempo que rinde homenaje a los alimentos y tradiciones gastronómicas de la región.