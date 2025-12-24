Convalidado el decreto que modifica las ayudas de la Junta de Extremadura por los incendios

La Asamblea de Extremadura ha convalidado con los votos a favor del PP, el PSOE y Vox el decreto que modifica las ayudas concedidas por la Junta por los incendios registrados este pasado verano en la comunidad y ante el que Unidas por Extremadura se ha abstenido.

La votación se ha llevado a cabo en la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura al estar disuelta la cámara legislativa autonómica tras la convocatoria electoral de este domingo, día 21.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha sido la encargada de presentar el contenido del mismo que recoge que empresas del sector turístico de las localidades de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado también podrán acogerse a las ayudas para minimizar las cancelaciones de reservas provocadas por los incendios forestales del pasado verano.

De esta forma, con la incorporación de estas tres localidades, en total son 16 los municipios cuyo sector turístico podrá paliar el perjuicio económico ocasionado por los graves incendios del pasado mes de agosto.

Del mismo modo, entre otros aspectos, junto a nuevos beneficiarios, cabe señalar que la modificación incrementa la partida presupuestaria consignada en un primer momento de 300.000 euros hasta los 666.000 euros.

En su intervención, Bazaga ha señalado la "importancia" del sector turístico en la región y que "sostiene el territorio", que es "futuro" y uno de los "grandes pilares" de la identidad, economía y cohesión social, además de incidir en que, durante años, bajo anteriores gobiernos, "no existió una adecuada colaboración para ampararlo cuando llegaban situaciones críticas".

"Hoy ese Gobierno ha decidido cerrar esta brecha histórica, ya lo dijo la presidenta: no os dejaremos solos, y hemos pasado del discurso a la acción, porque lo que es poco es cero. Cero es exactamente lo que antes se había invertido en proteger al sector turístico ante catástrofes como esta", ha expuesto

Bazaga también ha incidido en que este decreto "no es un anuncio" sino un ejemplo de "política útil", por lo que ha pedido el apoyo de los grupos porque convalidarlo es "decir sí" a la prosperidad de estas comarcas, a las familias que viven del turismo y a "la Extremadura que no deja a nadie atrás".

"Es política útil frente a retórica vacía, es seriedad frente a improvisación y responsabilidad frente a demagogia", ha recalcado Bazaga.