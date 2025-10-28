SUCESOS

Controlado un aparatoso incendio en una empresa de plásticos en Don Benito

Según han confirmado los servicios de emergencia, la situación está ya bajo control y no se han registrado heridos.

Redacción

Extremadura |

Controlado un aparatoso incendio en una empresa de plásticos en Don Benito
Controlado un aparatoso incendio en una empresa de plásticos en Don Benito | CPEI

Un incendio declarado este lunes en una nave industrial de la empresa Plásticos de Miguel, dedicada al reciclaje de plásticos, ha generado alarma entre vecinos y empresarios del polígono donde se ubica, en Don Benito (Badajoz), y ya ha sido controlado.

El fuego, que se ha originado pasadas las 18:00 horas, se ha propagado rápidamente debido al material almacenado en el interior de la nave, que llevaba varios meses sin actividad.

Efectivos del Parque de Bomberos de Don Benito trabajan desde entonces para sofocar las llamas y evitar que se extiendan a las naves colindantes, una de las cuales se ha visto parcialmente afectada.

Según han confirmado los servicios de emergencia, la situación está ya bajo control y no se han registrado heridos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer