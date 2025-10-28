Controlado un aparatoso incendio en una empresa de plásticos en Don Benito

Un incendio declarado este lunes en una nave industrial de la empresa Plásticos de Miguel, dedicada al reciclaje de plásticos, ha generado alarma entre vecinos y empresarios del polígono donde se ubica, en Don Benito (Badajoz), y ya ha sido controlado.

El fuego, que se ha originado pasadas las 18:00 horas, se ha propagado rápidamente debido al material almacenado en el interior de la nave, que llevaba varios meses sin actividad.

Efectivos del Parque de Bomberos de Don Benito trabajan desde entonces para sofocar las llamas y evitar que se extiendan a las naves colindantes, una de las cuales se ha visto parcialmente afectada.

Según han confirmado los servicios de emergencia, la situación está ya bajo control y no se han registrado heridos.