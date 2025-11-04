La contribución a la natalidad del Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida alcanza el 2% de los nacimientos

El Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (Cerha) ha contribuido a la natalidad en sus 20 años de existencia con una cifra estimada de 2.500 recién nacidos "vivos", según ha destacado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha señalado que hoy en día y gracias al "excelente" trabajo que realizan sus profesionales su contribución alcanza el 2 por ciento de los nacimientos que hay en la región.

A la vista de estos datos, ha valorado que indican la importancia de que se siga "mimando" y "cuidando" este centro, así como de seguir apostando por el mismo, dado que "es sinónimo" de eficiencia, ciencia y futuro, además de "la constatación de que el sistema público tiene alma".

Acompañada de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, Guardiola ha visitado este lunes el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida, adscrito al Servicio de Ginecología del Hospital Materno-Infantil de la capital pacense, pero que da cobertura a toda Extremadura y, además, "se ha convertido en uno de los mejores aliados" para "muchísimas" mujeres extremeñas que quieren ser madres.

En este sentido y en el contexto actual de reto demográfico, con una baja natalidad y un envejecimiento "importante" de la población, ha puesto en valor que "Extremadura lo que no puede hacer en ningún caso es renunciar a la esperanza de seguir sumando niñas y niños", de ahí la importancia de esta visita y de poner en valor este centro "como un proyecto de absoluta referencia y de orgullo regional".

Y es que, para la presidenta extremeña, el trabajo que se hace en este centro es "fundamental", y no solo es un espacio y un centro de atención médica, sino que se trata de "un lugar para la esperanza de oportunidades de futuro, también de justicia social y de lucha contra la despoblación".

En concreto, este lunes verán el nuevo laboratorio de embriología, del que ha explicado que es independiente del de andrología, y que también visitarán incubadores con una tecnología de última generación, "que se hacían muy necesarios para atender a una demanda que cada vez es más alta y más creciente".

De este modo, el Cerha cuenta con infraestructura y aparataje renovados tras 20 años desde su apertura, a la par que ofrece técnicas de alto nivel equiparables a las de cualquier otra clínica del país.