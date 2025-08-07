Continúan las obras en el estadio Príncipe Felipe que ampliará su aforo en 1.200 nuevos espectadores

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, y el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, han visitado este miércoles las obras de mejora que se están realizando en el estadio de fútbol Príncipe Felipe a fin de que el CP Cacereño pueda militar en Primera RFEF la próxima temporada, y para las que el ayuntamiento ha aportado 200.000 euros.

Según ha explicado la concejala de Deportes, las inversiones previstas que se van a realizar con el apoyo del Ayuntamiento adaptarán las instalaciones del equipo decano del fútbol extremeño a las exigencias de la nueva categoría, como son la renovación de todo el terreno de juego y su sistema de riego; así como la instalación de nuevas gradas en el fondo norte, aumentando el aforo del estadio en 1.200 nuevos espectadores.

Además, se habilitará el viejo campo de fútbol de entrenamiento, anexo a la zona de preferencia, como aparcamiento de vehículos, indica el consistorio en una nota de prensa.

Rodríguez ha recordado que nada más conseguir el ascenso, el equipo de Gobierno se comprometió a apoyar al CP Cacereño en su nueva andadura en categoría nacional, que "supone un hito deportivo de gran relevancia para la ciudad, generando un elevado interés ciudadano y un notable impacto social y mediático".

"La presencia del club en una categoría profesional de ámbito nacional promueve la imagen del territorio, estimula el sentimiento de pertenencia local y fortalece el tejido deportivo", ha concluido la concejala.