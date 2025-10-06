DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda empate del Extremadura y triunfo del Coria y en Tercera ganaban Villanovense, Villafranca, Badajoz y Montijo, empataba el Don Benito. En Baloncesto ganan Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres.

Redacción