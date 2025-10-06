Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Atlético de Madrid-La Cruz Villanovense (6-0)
Burgos-Badajoz (0-1)
Diocesano-Real Madrid (0-4)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Ciudad de Plasencia (3-1)
Diocesano B-Extremadura (1-2)
Badajoz B-Don Benito (4-4)
Villafranca-Vedruna Cáceres (1-1)
Zafra-Moralo (4-1)
San Roque-Fuente de Cantos (1-1)
Santa Amalia-Flecha Negra (0-4)
Mérida-Cacereño (2-0)
La Cruz Villanovense B-Don Bosco (3-0)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Real Madrid B (1-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Guiniguada Apolinario (1-0)
Femarguin Gran Canaria-SportExtremadura (0-1)
Tercera RFEF Femenina
SportExtremadura B-San Miguel de Plasencia (2-0)
Féminas Don Benito-Zafra (11-0)
Cáceres Atlético B-Badajoz (2-1)
Extremadura Femenino-La Roca (1-1)
Primera RFEF Masculina
Lugo-Cacereño (1-0)
Mérida-Arenas Club (3-0)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-UCAM Murcia (2-2)
Quintanar del Rey-Coria (0-1)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Calamonte (2-1)
Jaraíz-Gévora (1-0)
Montehermoso-Azuaga (2-1)
Villanovense-Santa Amalia (2-1)
Cabeza del Buey-Don Benito (1-1)
Llerenense-Villafranca (0-1)
Badajoz-Diocesano (3-1)
Pueblonuevo-Moralo (1-0)
Jerez-Montijo (1-3)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-UP Plasencia (0-0)
Arroyo-Torreorgaz (0-0)
Malpartida-Piornal (1-1)
Moraleja-Cabezuela (2-3)
Ciudad de Plasencia-Chinato (2-0)
Talayuela-Moralo B (4-4)
Torrejoncillo-Amanecer (2-2)
Grupo 2
Valverdeño-Hernando de Soto (0-0)
San Jorge-Valdebótoa (0-3)
Lobón-Sanvicenteño (1-1)
La Garrovilla-Talavera (4-0)
Badajoz B-Guadiana (0-4)
Villar del Rey-Barbaño (1-0)
Cheles-Valdelacalzada (2-1)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Guareña (0-2)
Quintana-Peleño (2-1)
Athletic Valle-Zarceño (0-1)
Castuera-Hernán Cortés (1-2)
Almoharín-Talarrubias (5-2)
Valdivia-Miajadas (1-1)
Grupo 4
Usagre-Solana (1-2)
Belenense-Oliva (0-3)
Gran Maestre-La Estrella (5-1)
Fuente de Cantos-San Serván (3-1)
Bienvenida-Aceuchal (1-4)
Torremejías-Zafra (1-0)
Mérida Promesas-Don Álvaro (3-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Nuevo Plasencia (1-4)
Valdefuentes-Casar de Cáceres (0-3)
Cáceres San Francisco-Aceituna (0-1)
Tiétar-El Batán (0-1)
Ciudad de Plasencia B-Jerte (3-0)
Brocense-Las Hurdes (2-2)
Cañaveral-Navaconcejo (1-7)
Grupo 2
Valdehornillo-La Haba (0-1)
Madroñera-Puebla de Alcocer (3-0)
Casas de Don Pedro-Herrera (0-4)
Malpartida-Ilipense Zalamea (3-2)
Madrigalejo-Palazuelo (0-2)
Orellana-San Bartolomé (0-0)
Metelinense-Fuenlabrada (3-0)
Grupo 3
Olivenza UD-Obandina (1-0)
San Roque-Villanueva del Fresno (6-0)
Don Bosco-Puebla de la Calzada B (3-0)
La Roca-Valencia de Alcántara (6-0)
La Albuera-Santa Quiteria (2-1)
Hispanolusa-Puerta Palmas (6-0)
Peña el Valle-Alburquerque (2-2)
Grupo 4
Ribereña-Alange (3-0)
Athletic Fregenal-Monesterio (1-0)
Segureña-Berlanga (1-1)
Fornacense-Campillo (4-2)
Juventud UVA-Higuera (0-3)
Santa Marta-Vadesa (2-1)
Trujillanos-Jerez B (1-1)
Copa del Rey (Fase nacional Previa/Vuelta (0-0))
Yuncos-Campanario (2-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-El Gaitero Rodiles (1-4)
Segunda División B (Grupo 4)
La Nucía-Jerez (5-1)
Grupo López Bolaños-Inter Movistar (6-1)
Tercera División
Ciudad de Almendralejo-Jarandilla (5-4)
Torrecillas-Navalmoral (6-1)
Castañar de Ibor-Burguillos del Cerro (7-0)
Cáceres Universidad-Arroyo (4-7)
Casar de Cáceres-Colegio San José (2-5)
Talayuela-Badajoz Energía (6-4)
Villagarcía-Salvatierra (2-2)
Granja-Rena (9-6)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Castelló (72-67)
Liga Femenina 2
Isla Bonita-Miralvalle (75-84)
Segunda FEB Masculina
Castillo de Gorraiz-Cáceres Patrimonio (63-91)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Dos Hermanas (63-93)
Aljaraque-Bosco Mérida Patrimonio (72-87)
Iberia Sagrado Corazón-Vitaly La Mar Badajoz (74-76)
San Antonio Cáceres-CBA Spain (92-51)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Voley Ourense (3-0)