DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda empate del Extremadura y triunfo del Coria y en Tercera ganaban Villanovense, Villafranca, Badajoz y Montijo, empataba el Don Benito. En Baloncesto ganan Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Atlético de Madrid-La Cruz Villanovense (6-0)

Burgos-Badajoz (0-1)

Diocesano-Real Madrid (0-4)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Ciudad de Plasencia (3-1)

Diocesano B-Extremadura (1-2)

Badajoz B-Don Benito (4-4)

Villafranca-Vedruna Cáceres (1-1)

Zafra-Moralo (4-1)

San Roque-Fuente de Cantos (1-1)

Santa Amalia-Flecha Negra (0-4)

Mérida-Cacereño (2-0)

La Cruz Villanovense B-Don Bosco (3-0)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Real Madrid B (1-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Guiniguada Apolinario (1-0)

Femarguin Gran Canaria-SportExtremadura (0-1)

Tercera RFEF Femenina

SportExtremadura B-San Miguel de Plasencia (2-0)

Féminas Don Benito-Zafra (11-0)

Cáceres Atlético B-Badajoz (2-1)

Extremadura Femenino-La Roca (1-1)

Primera RFEF Masculina

Lugo-Cacereño (1-0)

Mérida-Arenas Club (3-0)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-UCAM Murcia (2-2)

Quintanar del Rey-Coria (0-1)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Calamonte (2-1)

Jaraíz-Gévora (1-0)

Montehermoso-Azuaga (2-1)

Villanovense-Santa Amalia (2-1)

Cabeza del Buey-Don Benito (1-1)

Llerenense-Villafranca (0-1)

Badajoz-Diocesano (3-1)

Pueblonuevo-Moralo (1-0)

Jerez-Montijo (1-3)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-UP Plasencia (0-0)

Arroyo-Torreorgaz (0-0)

Malpartida-Piornal (1-1)

Moraleja-Cabezuela (2-3)

Ciudad de Plasencia-Chinato (2-0)

Talayuela-Moralo B (4-4)

Torrejoncillo-Amanecer (2-2)

Grupo 2

Valverdeño-Hernando de Soto (0-0)

San Jorge-Valdebótoa (0-3)

Lobón-Sanvicenteño (1-1)

La Garrovilla-Talavera (4-0)

Badajoz B-Guadiana (0-4)

Villar del Rey-Barbaño (1-0)

Cheles-Valdelacalzada (2-1)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-Guareña (0-2)

Quintana-Peleño (2-1)

Athletic Valle-Zarceño (0-1)

Castuera-Hernán Cortés (1-2)

Almoharín-Talarrubias (5-2)

Valdivia-Miajadas (1-1)

Grupo 4

Usagre-Solana (1-2)

Belenense-Oliva (0-3)

Gran Maestre-La Estrella (5-1)

Fuente de Cantos-San Serván (3-1)

Bienvenida-Aceuchal (1-4)

Torremejías-Zafra (1-0)

Mérida Promesas-Don Álvaro (3-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Nuevo Plasencia (1-4)

Valdefuentes-Casar de Cáceres (0-3)

Cáceres San Francisco-Aceituna (0-1)

Tiétar-El Batán (0-1)

Ciudad de Plasencia B-Jerte (3-0)

Brocense-Las Hurdes (2-2)

Cañaveral-Navaconcejo (1-7)

Grupo 2

Valdehornillo-La Haba (0-1)

Madroñera-Puebla de Alcocer (3-0)

Casas de Don Pedro-Herrera (0-4)

Malpartida-Ilipense Zalamea (3-2)

Madrigalejo-Palazuelo (0-2)

Orellana-San Bartolomé (0-0)

Metelinense-Fuenlabrada (3-0)

Grupo 3

Olivenza UD-Obandina (1-0)

San Roque-Villanueva del Fresno (6-0)

Don Bosco-Puebla de la Calzada B (3-0)

La Roca-Valencia de Alcántara (6-0)

La Albuera-Santa Quiteria (2-1)

Hispanolusa-Puerta Palmas (6-0)

Peña el Valle-Alburquerque (2-2)

Grupo 4

Ribereña-Alange (3-0)

Athletic Fregenal-Monesterio (1-0)

Segureña-Berlanga (1-1)

Fornacense-Campillo (4-2)

Juventud UVA-Higuera (0-3)

Santa Marta-Vadesa (2-1)

Trujillanos-Jerez B (1-1)

Copa del Rey (Fase nacional Previa/Vuelta (0-0))

Yuncos-Campanario (2-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-El Gaitero Rodiles (1-4)

Segunda División B (Grupo 4)

La Nucía-Jerez (5-1)

Grupo López Bolaños-Inter Movistar (6-1)

Tercera División

Ciudad de Almendralejo-Jarandilla (5-4)

Torrecillas-Navalmoral (6-1)

Castañar de Ibor-Burguillos del Cerro (7-0)

Cáceres Universidad-Arroyo (4-7)

Casar de Cáceres-Colegio San José (2-5)

Talayuela-Badajoz Energía (6-4)

Villagarcía-Salvatierra (2-2)

Granja-Rena (9-6)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Castelló (72-67)

Liga Femenina 2

Isla Bonita-Miralvalle (75-84)

Segunda FEB Masculina

Castillo de Gorraiz-Cáceres Patrimonio (63-91)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Dos Hermanas (63-93)

Aljaraque-Bosco Mérida Patrimonio (72-87)

Iberia Sagrado Corazón-Vitaly La Mar Badajoz (74-76)

San Antonio Cáceres-CBA Spain (92-51)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Voley Ourense (3-0)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer