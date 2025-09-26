Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Rayo Vallecano (sábado 27 de septiembre, 18h)
Rayo Alcobendas-Diocesano (sábado 27 de septiembre, 16h)
La Cruz Villanovense-Alcorcón (sábado 27 de septiembre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-La Cruz Villanovense B (sábado 27 de septiembre, 18h)
Ciudad de Plasencia-Diocesano B (sábado 27 de septiembre, 11h)
Extremadura-Badajoz B (sábado 27 de septiembre, 16h)
Don Benito-Villafranca (sábado 27 de septiembre, 17h)
Vedruna Cáceres-Zafra (domingo 28 de septiembre, 12h)
Moralo-San Roque (domingo 28 de septiembre, 10h)
Fuente de Cantos-Santa Amalia (domingo 28 de septiembre, 12h)
Flecha Negra-Mérida (sábado 27 de septiembre, 17h)
Cacereño-Don Bosco (domingo 28 de septiembre, 12h)
Primera RFEF Femenina
Europa-Cacereño Femenino (sábado 27 de septiembre, 19h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Pozuelo de Alarcón-Cacereño Atlético (sábado 27 de septiembre, 16h)
SportExtremadura-Córdoba (domingo 28 de septiembre, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-Extremadura Femenino (domingo 28 de septiembre, 12h)
San Miguel de Plasencia-Féminas Don Benito (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Mérida-Cáceres Atlético B (domingo 28 de septiembre, 17h)
Badajoz-La Roca (domingo 28 de septiembre, 18h)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Cacereño (sábado 27 de septiembre, 14h)
Zamora-Mérida (domingo 28 de septiembre, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Águilas-Extremadura (domingo 28 de septiembre, 18:30h)
Coria-Moscardó (domingo 28 de septiembre, 18h)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Jerez (domingo 28 de septiembre, 18:30h)
Calamonte-Jaraíz (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Gévora-Montehermoso (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Azuaga-Villanovense (domingo 28 de septiembre, 12:15h)
Santa Amalia-Cabeza del Buey (domingo 28 de septiembre, 18:30h)
Don Benito-Llerenense (domingo 28 de septiembre, 12h)
Villafranca-Badajoz (domingo 28 de septiembre, 12h)
Diocesano-Pueblonuevo (domingo 28 de septiembre, 12h)
Moralo-Montijo (domingo 28 de septiembre, 19h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Torreorgaz-Trujillo (domingo 28 de septiembre, 13h)
Piornal-Arroyo (domingo 28 de septiembre, 17h)
Cabezuela-Malpartida (domingo 28 de septiembre, 18h)
Chinato-Moraleja (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Moralo B-Ciudad de Plasencia (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Amanecer-Talayuela (domingo 28 de septiembre, 18h)
UP Plasencia-Torrejoncillo (domingo 28 de septiembre, 12h)
Grupo 2
Valdebótoa-Valverdeño (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Sanvicenteño-San Jorge (viernes 26 de septiembre, 20h)
Talavera-Lobón (domingo 28 de septiembre, 12h)
Guadiana-La Garrovilla (domingo 28 de septiembre, 17:45h)
Barbaño-Badajoz B (domingo 28 de septiembre, 12h)
Valdelacalzada-Villar del Rey (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Hernando de Soto-Cheles (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Grupo 3
Campanario-Castuera (0-1)
Peleño-Gimnástico Don Benito (domingo 28 de septiembre, 18:30h)
Zarceño-Quintana (domingo 28 de septiembre, 18:30h)
Hernán Cortés-Athletic Valle (domingo 28 de septiembre, 12h)
Talarrubias-Monterrubio (domingo 28 de septiembre, 17h)
Miajadas-Almoharín (domingo 28 de septiembre, 12h)
Guareña-Valdivia (domingo 28 de septiembre, 12h)
Grupo 4
Oliva-Usagre (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
La Estrella-Belenense (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
San Serván-Gran Maestre (domingo 28 de septiembre, 12h)
Aceuchal-Fuente de Cantos (domingo 28 de septiembre, 18h)
Zafra-Bienvenida (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Don Álvaro-Torremejía (domingo 28 de septiembre, 18h)
Solana-Mérida Promesas (domingo 28 de septiembre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Casar de Cáceres-Amanecer B (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Aceituna-Valdefuentes (domingo 28 de septiembre, 18h)
Hervás-Nuevo Cáceres (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Jerte-Tiétar (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (domingo 28 de septiembre, 17h)
Navaconcejo-Brocense (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Nuevo Plasencia-Cañaveral (domingo 28 de septiembre, 17h)
Grupo 2
La Haba-Esparragosa de Lares (domingo 28 de septiembre, 18h)
Puebla de Alcocer-Valdehornillo (domingo 28 de septiembre, 12h)
Herrera-Madroñera (domingo 28 de septiembre, 17h)
Ilipense Zalamea-Casas de Don Pedro (domingo 28 de septiembre, 18:15h)
Palazuelo-Malpartida (domingo 28 de septiembre, 18h)
San Bartolomé-Madrigalejo (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Fuenlabrada de los Montes-Orellana (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Grupo 3
Obandina-San Francisco de Olivenza (domingo 28 de septiembre, 12h)
Villanueva del Fresno-Olivenza UD (domingo 28 de septiembre, 18h)
Puebla de la Calzada B-San Roque (domingo 28 de septiembre, 12h)
Valencia de Alcántara-Don Bosco (domingo 28 de septiembre, 12h)
La Albuera-La Roca (domingo 28 de septiembre, 18h)
Puerta Palmas-Santa Quiteria (domingo 28 de septiembre, 18h)
Alburquerque-Hispanolusa (domingo 28 de septiembre, 18:15h)
Grupo 4
Ribereña-Trujillanos (domingo 28 de septiembre, 18h)
Alange-Athletic Fregenal (domingo 28 de septiembre, 12h)
Monesterio-Berlanga (domingo 28 de septiembre, 12h)
Segureña-Fornacense (domingo 28 de septiembre, 17:30h)
Campillo-Juventud UVA (domingo 28 de septiembre, 12:30h)
Higuera-Santa Marta (domingo 28 de septiembre, 12h)
Vadesa-Jerez B (domingo 28 de septiembre, 12h)
Copa del Rey (Fase nacional Previa/Ida)
Campanario-Yuncos (sábado 27 de septiembre, 18:45h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Estrela Futsal-Colegio San José (sábado 27 de septiembre, 18h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Rivas (sábado 27 de septiembre, 19h)
Albacete-Grupo López Bolaños (sábado 27 de septiembre, 19:15h)
Tercera División
Navalmoral-Ciudad de Almendralejo (sábado 27 de septiembre, 16:30h)
Burguillos-Torrecillas (sábado 27 de septiembre, 19h)
Arroyo-Castañar de Ibor (sábado 27 de septiembre, 18h)
Colegio San José-Cáceres Universidad (domingo 28 de septiembre, 12h)
Badajoz Energía-Casar de Cáceres (sábado 27 de septiembre, 18:30h)
Salvatierra-Talayuela (sábado 27 de septiembre, 19:15h)
Rena-Villagarcía (sábado 27 de septiembre, 19:30h)
Jarandilla-Granja (sábado 27 de septiembre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Real Canoe-Al-Qázeres Extremadura (sábado 27 de septiembre, 17:45h)