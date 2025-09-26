DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Cacereño viaja a Barakaldo y el Mérida lo hará hasta Zamora. En Segunda, el Coria reciba al Moscardó y el Extremadura se desplaza a Murcia. Y en Tercera: Azuaga-Villanovense, Don Benito-Llerenense y Villafranca-Badajoz entre otros. En Basket, Al-Qázeres se estrena en la cancha del Real Canoe.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Rayo Vallecano (sábado 27 de septiembre, 18h)

Rayo Alcobendas-Diocesano (sábado 27 de septiembre, 16h)

La Cruz Villanovense-Alcorcón (sábado 27 de septiembre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-La Cruz Villanovense B (sábado 27 de septiembre, 18h)

Ciudad de Plasencia-Diocesano B (sábado 27 de septiembre, 11h)

Extremadura-Badajoz B (sábado 27 de septiembre, 16h)

Don Benito-Villafranca (sábado 27 de septiembre, 17h)

Vedruna Cáceres-Zafra (domingo 28 de septiembre, 12h)

Moralo-San Roque (domingo 28 de septiembre, 10h)

Fuente de Cantos-Santa Amalia (domingo 28 de septiembre, 12h)

Flecha Negra-Mérida (sábado 27 de septiembre, 17h)

Cacereño-Don Bosco (domingo 28 de septiembre, 12h)

Primera RFEF Femenina

Europa-Cacereño Femenino (sábado 27 de septiembre, 19h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Pozuelo de Alarcón-Cacereño Atlético (sábado 27 de septiembre, 16h)

SportExtremadura-Córdoba (domingo 28 de septiembre, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-Extremadura Femenino (domingo 28 de septiembre, 12h)

San Miguel de Plasencia-Féminas Don Benito (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Mérida-Cáceres Atlético B (domingo 28 de septiembre, 17h)

Badajoz-La Roca (domingo 28 de septiembre, 18h)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Cacereño (sábado 27 de septiembre, 14h)

Zamora-Mérida (domingo 28 de septiembre, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Águilas-Extremadura (domingo 28 de septiembre, 18:30h)

Coria-Moscardó (domingo 28 de septiembre, 18h)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Jerez (domingo 28 de septiembre, 18:30h)

Calamonte-Jaraíz (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Gévora-Montehermoso (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Azuaga-Villanovense (domingo 28 de septiembre, 12:15h)

Santa Amalia-Cabeza del Buey (domingo 28 de septiembre, 18:30h)

Don Benito-Llerenense (domingo 28 de septiembre, 12h)

Villafranca-Badajoz (domingo 28 de septiembre, 12h)

Diocesano-Pueblonuevo (domingo 28 de septiembre, 12h)

Moralo-Montijo (domingo 28 de septiembre, 19h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Torreorgaz-Trujillo (domingo 28 de septiembre, 13h)

Piornal-Arroyo (domingo 28 de septiembre, 17h)

Cabezuela-Malpartida (domingo 28 de septiembre, 18h)

Chinato-Moraleja (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Moralo B-Ciudad de Plasencia (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Amanecer-Talayuela (domingo 28 de septiembre, 18h)

UP Plasencia-Torrejoncillo (domingo 28 de septiembre, 12h)

Grupo 2

Valdebótoa-Valverdeño (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Sanvicenteño-San Jorge (viernes 26 de septiembre, 20h)

Talavera-Lobón (domingo 28 de septiembre, 12h)

Guadiana-La Garrovilla (domingo 28 de septiembre, 17:45h)

Barbaño-Badajoz B (domingo 28 de septiembre, 12h)

Valdelacalzada-Villar del Rey (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Hernando de Soto-Cheles (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Grupo 3

Campanario-Castuera (0-1)

Peleño-Gimnástico Don Benito (domingo 28 de septiembre, 18:30h)

Zarceño-Quintana (domingo 28 de septiembre, 18:30h)

Hernán Cortés-Athletic Valle (domingo 28 de septiembre, 12h)

Talarrubias-Monterrubio (domingo 28 de septiembre, 17h)

Miajadas-Almoharín (domingo 28 de septiembre, 12h)

Guareña-Valdivia (domingo 28 de septiembre, 12h)

Grupo 4

Oliva-Usagre (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

La Estrella-Belenense (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

San Serván-Gran Maestre (domingo 28 de septiembre, 12h)

Aceuchal-Fuente de Cantos (domingo 28 de septiembre, 18h)

Zafra-Bienvenida (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Don Álvaro-Torremejía (domingo 28 de septiembre, 18h)

Solana-Mérida Promesas (domingo 28 de septiembre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Casar de Cáceres-Amanecer B (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Aceituna-Valdefuentes (domingo 28 de septiembre, 18h)

Hervás-Nuevo Cáceres (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Jerte-Tiétar (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (domingo 28 de septiembre, 17h)

Navaconcejo-Brocense (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Nuevo Plasencia-Cañaveral (domingo 28 de septiembre, 17h)

Grupo 2

La Haba-Esparragosa de Lares (domingo 28 de septiembre, 18h)

Puebla de Alcocer-Valdehornillo (domingo 28 de septiembre, 12h)

Herrera-Madroñera (domingo 28 de septiembre, 17h)

Ilipense Zalamea-Casas de Don Pedro (domingo 28 de septiembre, 18:15h)

Palazuelo-Malpartida (domingo 28 de septiembre, 18h)

San Bartolomé-Madrigalejo (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Fuenlabrada de los Montes-Orellana (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Grupo 3

Obandina-San Francisco de Olivenza (domingo 28 de septiembre, 12h)

Villanueva del Fresno-Olivenza UD (domingo 28 de septiembre, 18h)

Puebla de la Calzada B-San Roque (domingo 28 de septiembre, 12h)

Valencia de Alcántara-Don Bosco (domingo 28 de septiembre, 12h)

La Albuera-La Roca (domingo 28 de septiembre, 18h)

Puerta Palmas-Santa Quiteria (domingo 28 de septiembre, 18h)

Alburquerque-Hispanolusa (domingo 28 de septiembre, 18:15h)

Grupo 4

Ribereña-Trujillanos (domingo 28 de septiembre, 18h)

Alange-Athletic Fregenal (domingo 28 de septiembre, 12h)

Monesterio-Berlanga (domingo 28 de septiembre, 12h)

Segureña-Fornacense (domingo 28 de septiembre, 17:30h)

Campillo-Juventud UVA (domingo 28 de septiembre, 12:30h)

Higuera-Santa Marta (domingo 28 de septiembre, 12h)

Vadesa-Jerez B (domingo 28 de septiembre, 12h)

Copa del Rey (Fase nacional Previa/Ida)

Campanario-Yuncos (sábado 27 de septiembre, 18:45h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Estrela Futsal-Colegio San José (sábado 27 de septiembre, 18h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Rivas (sábado 27 de septiembre, 19h)

Albacete-Grupo López Bolaños (sábado 27 de septiembre, 19:15h)

Tercera División

Navalmoral-Ciudad de Almendralejo (sábado 27 de septiembre, 16:30h)

Burguillos-Torrecillas (sábado 27 de septiembre, 19h)

Arroyo-Castañar de Ibor (sábado 27 de septiembre, 18h)

Colegio San José-Cáceres Universidad (domingo 28 de septiembre, 12h)

Badajoz Energía-Casar de Cáceres (sábado 27 de septiembre, 18:30h)

Salvatierra-Talayuela (sábado 27 de septiembre, 19:15h)

Rena-Villagarcía (sábado 27 de septiembre, 19:30h)

Jarandilla-Granja (sábado 27 de septiembre, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Real Canoe-Al-Qázeres Extremadura (sábado 27 de septiembre, 17:45h)

