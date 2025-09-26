DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Cacereño viaja a Barakaldo y el Mérida lo hará hasta Zamora. En Segunda, el Coria reciba al Moscardó y el Extremadura se desplaza a Murcia. Y en Tercera: Azuaga-Villanovense, Don Benito-Llerenense y Villafranca-Badajoz entre otros. En Basket, Al-Qázeres se estrena en la cancha del Real Canoe.

Redacción