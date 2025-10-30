El Consorcio MásMedio aprueba su presupuesto para 2026, que alcanza los 24,25 millones de euros

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles su Consejo de Administración y Junta General para dar luz verde al presupuesto de 2026, que alcanza los 24,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 266% respecto a los 9 millones de 2021, año en el que se creó este órgano de gestión medioambiental.

Un incremento que es consecuencia, en gran parte, del aumento de entidades locales adheridas y de los servicios prestados. Actualmente, son 200 las entidades adheridas, con una población total de 169.919 habitantes, equivalente al 44% de la población de la provincia, y un total de 187 municipios, equivalente a un total de 84% de los municipios. A estos se añaden 3 entidades locales y 10 mancomunidades adheridas, lo que hace el total de las 200 entidades.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha dicho que "son un claro síntoma de la confianza depositada por las entidades locales en esta entidad".

El gerente, Gustavo Pérez, ha destacado el importante porcentaje de municipios menores de 1.000 habitantes adheridos, "síntoma de la presencia de esta entidad en los municipios que más necesitan el apoyo técnico y económico de la gestión supramunicipal medioambiental".

Con la aprobación de las últimas encomiendas de gestión en este último Consejo de Administración, MásMedio gestiona un total de 101 entidades del servicio de Residuos Sólidos Urbanos, uno de los más demandados por los municipios, prestando, por tanto, servicio a más de 72.000 habitantes.

En cuanto a la gestión del servicio de Saneamiento en Alta y Depuración de Aguas Residuales, MásMedio atiende a un total de 97 municipios y casi 91.500 habitantes.