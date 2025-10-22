El Consorcio Cáceres 2031 Capital Europea de la Cultura creará una Oficina de Activación Cultural

El Consorcio Cáceres 2031 Capital Europea de la Cultura pondrá en marcha el año que viene una Oficina de Activación Cultural, que funcionará como una estructura permanente de ámbito regional.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo Rector de la entidad, presidido por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y del que también forman parte la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, en una reunión en la que también se ha dado el visto bueno al presupuesto de la entidad para 2026, que ascenderá a 550.000 euros.

Según ha explicado la coordinadora de Cáceres 2031, Iris Yugo, la nueva Oficina de Activación Cultural permitirá ofrecer una agenda global de todas las entidades que forman parte del consorcio, siendo un punto de "conexión" y de recogida de información cultural de todas ellas.

Al mismo tiempo, tendrá como una de sus misiones prioritarias impulsar el desarrollo de las competencias culturales entre ciudadanos y entidades que quieran trabajar en el sector cultural extremeño, poniendo el acento en aspectos relevantes como las claves de la gestión, la obtención y gestión de fondos europeos y el uso de la financiación público privada, informa la candidatura de Cáceres 2031 en nota de prensa.

Jugo ha informado de que este proyecto "surge de la participación ciudadana y del proceso de escucha activa que se ha desarrollado, especialmente con los jóvenes", de forma que da respuesta "a una demanda que nos han hecho y a una necesidad que se ha detectado".

Esta Oficina de Activación Cultural es parte de la estrategia cultural a largo plazo que se está desarrollando en el marco de Cáceres 2031, que asegura la continuidad del proyecto "más allá" del año de la propia Capitalidad.

Por otra parte, Iris Jugo ha dado cuenta de los avances de la candidatura, que en las últimas semanas ha reforzado sus conexiones internacionales, especialmente a través de su presencia y los contactos mantenidos durante la Semana Europea de las Regiones. Así, ha explicado que en Bruselas Cáceres 2031 mantuvo reuniones con entidades como Eurocities, Culture Action Europe, Europa Nostra, Europaeum y la Unesco.

La coordinadora de Cáceres 2031 ha resaltado que la candidatura a la Capitalidad, reforzada por el consenso político y su respaldo transversal en toda Extremadura, "avanza con solidez, visibilidad internacional y una estrategia coherente".

Así, "la coordinación institucional, la implicación ciudadana y la dimensión europea serán claves en los próximos meses, con el objetivo de presentar un 'BidBook' sólido, inclusivo y representativo ante el Ministerio de Cultura y la Comisión Europea de Expertos en 2026".

De esta forma, en el próximo ejercicio se continuarán desarrollando acciones y proyectos para reforzar la candidatura cacereña a la Capitalidad Europea. Hay que recordar que previamente, en diciembre de este año, Cáceres 2031 deberá presentar su proyecto, plasmado en un 'BidBook' que será evaluado por expertos europeos.