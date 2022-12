El Consejo interterritorial del SNS aprueba en Mérida el nuevo calendario vacunal para 2023

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado a la población, especialmente a los más vulnerables, a vacunarse contra la gripe y ha destacado la importancia del nuevo calendario vacunal a lo largo de la vida en el que, entre otros asuntos, incorpora la vacuna de la gripe entre los 6 y 59 meses de vida.

Darias se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado en Mérida, y en el que junto a los consejeros autonómicos del ramo se ha aprobado este calendario en el que, además, se incluye la vacuna contra la meningitis B y la del virus del papiloma humano (VPH) en niños a partir de 12 años.

También se incorpora la vacunación contra el hérpes zóster de la población a los 65 años (nacidos en 1958). Se administrarán 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas. Además, se podrán captar progresivamente cohortes entre 66 y 80 años comenzando por la población que cumple 80 años. Según el calendario, esta vacuna se incorporará en todas las comunidades autónomas antes del fin de 2024.

EXTREMADURA

Las vacunas del nuevo calendario vacunal, entre las que se encuentran la del virus de papiloma humano (VPH) en niños mayores de 12 años, la gripe infantil, la meningitis B y el herpes zóster para mayores de 65 años, se comenzarán a administrar en Extremadura en enero de 2023.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se ha celebrado este lunes en Mérida.

De este modo, Vergeles ha resaltado que cada vez que se hace una actualización del calendario vacunal a los ciudadanos que están vacunados de acuerdo a uno anterior hay que tratarlos como "personas mal vacunadas" o con vacunación incompleta.

PLAZAS MIR

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido al Ministerio de Sanidad la ampliación anual de mil plazas MIR (Médico Interno Residente) los próximos cuatro años con el fin de paliar el déficit de médicos especialistas que existe, sobre todo en atención primaria, a nivel nacional. Lo ha hecho durante su participación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este lunes en Mérida.

Catalina García ha considerado "incomprensible" que el Ministerio deje 4.000 titulados sin plaza MIR en la convocatoria de mayo, a la cual se presentan 12.000 candidatos para los que habrá un total de 8.000 plazas. "No hay médicos en las bolsas del SAS. Insisto, no hay médicos. No nos podemos permitir el lujo de dejar fuera de la convocatoria a 4.000 titulados".

Por este motivo, ha reclamado a Sanidad la ampliación anual de mil plazas MIR los próximos cuatro años, petición que también defienden Galicia, País Vasco, Murcia, Cataluña, Castilla y León y Madrid, según indica la Consejería en nota de prensa.

En respuesta, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado al PP que las medidas aprobadas sobre los profesionales sanitarios se han adoptado en la Comisión de Recursos Humanos en la que participan las comunidades autónomas.

Darias se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada en Mérida, y en respuesta a varias cartas que ha recibido por parte de consejeros autonómicos criticando que en el orden del día no se tratase la falta de profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

"Algunas comunidades autónomas sólo han planteado incrementar 18 médicos especialistas más de Atención Primaria y algunas regiones del PP una de las medidas que me han planteado es incorporarlas en el examen del día 21 sabiendo que no se puede hacer porque sino hay que parar la convocatoria y, por supuesto, no se va a parar una convocatoria de 11.171 personas que se pueden incorporar por 18", ha detallado Darias.