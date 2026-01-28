El Consejo de Gobierno aprueba el reglamento del Sistema Interno de Información del Plan Antifraude de la UEx

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de manera virtual este martes, ha aprobado el reglamento de ordenación del sistema interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes y cambios en el Plan Antifraude de la UEx, aprobado en julio de 2022.

El documento refuerza el compromiso de "lucha contra el fraude y la corrupción" de la UEx y previene, detecta, corrige y persigue comportamientos excepcionales que pueden causar un grave daño a los intereses e imagen de la institución.

El Reglamento tiene por objeto la creación del Sistema Interno de Información de la UEx y la regulación de la gestión de las comunicaciones de las infracciones.

El protocolo del Sistema Interno de Información pretende canalizar las denuncias de posibles situaciones de fraude que se pudieran detectar en la Universidad de Extremadura y establecer el procedimiento para su tramitación.

También permite acreditar judicialmente el establecimiento de un sistema eficiente de previsión de los actos delictivos, fomentar los valores de "integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia y honradez" en la comunidad universitaria y establecer las medidas de protección de las personas informantes.

En definitiva, el Sistema Interno de Información es el cauce para que los empleados públicos que trabajan en la UEx puedan informar sobre las acciones u omisiones de las que tengan conocimiento y que puedan constituir infracciones, ha informado en nota de prensa la Universidad de Extremadura.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Máster Conjunto Erasmus Mundus en Análisis Inteligente de Datos de Redes de Sensores Ambientales (MIDA-ESN), un programa interdisciplinario que aborda los retos ambientales mediante tecnologías avanzadas de sensores, electrónica y análisis de datos.

Este programa de dos años, que abarca cuatro semestres, está coordinado por la Universidad de Coímbra (Portugal) y se imparte en colaboración con la Universidad de Toulouse (Francia) y la Universidad de Extremadura.

El primer semestre se impartirá en la Universidad de Toulouse y se centra en el diseño y desarrollo de sensores y materiales avanzados para la monitorización ambiental.

El segundo semestre, en la Universidad de Extremadura, se centrará en la electrónica y las redes de sensores, incluyendo su integración y tecnologías de comunicación.

Asimismo, el tercer semestre, en la Universidad de Coímbra, se especializará en análisis de datos, aprendizaje automático e interpretación de datos ambientales recopilados por redes de sensores.

Durante el cuarto semestre, los estudiantes realizarán una tesis o prácticas profesionales en colaboración con instituciones de investigación, industrias u organizaciones líderes de toda Europa.

El proyecto se beneficia de la "amplia experiencia" del Consorcio SenForFire desarrollado en el marco del Programa Interreg SUDOE desde 2024, que fomenta la cooperación transnacional en el suroeste de Europa.

Este consorcio reúne a instituciones académicas líderes, junto con centros de investigación, organismos gubernamentales y socios del sector industrial, quienes colaboran activamente en proyectos relacionados con la monitorización ambiental, la detección de incendios forestales y la evaluación de riesgos basada en datos.

Desde su inicio, el proyecto SenForFire ha creado un "marco dinámico" para la investigación conjunta, el desarrollo de capacidades y la innovación tecnológica, sirviendo como base para este Máster, dirigido a entre 100 y 120 estudiantes internacionales.

El Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, ha ratificado 36 convenios del Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI) por un importe total que asciende a 207.762,98 euros, 99 convenios de cooperación educativa y 25 convenios de colaboración con otras instituciones.