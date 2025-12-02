El Consejo de Asuntos Taurinos de Extremadura aborda la reforma de la normativa para hacerla "más moderna" y "más ágil"

El Consejo de Asuntos Taurinos de Extremadura abordará la reforma de la normativa regional con el objetivo de hacerla "más moderna" y "más ágil".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha señalado que es necesario "modernizar" la normativa que en estos momento está "difusa" y "dispersa" para llegar a contar con un "solo reglamento, como ya han hecho otras comunidades autónomas".

Así, se va a crear un grupo de trabajo dentro del Consejo de Asuntos Taurinos que aborde esta cuestión en los próximos meses para que Extremadura se pueda dotar de una normativa "mucho más moderna y mucho más ágil en la tramitación".

También, como ha informado el consejero, se analizará en la reunión de este lunes del Consejo de Asuntos Taurino la temporada 2024-2025 y también las nuevas subvenciones del próximo año, que como novedad tienen tres ejes.

De este modo, en primer lugar se va a permitir hacer proyectos de gastronomía, de tal manera que la carne de lidia sea el eje conductor de esos proyectos; también unos proyectos dedicados a la conservación de todo el entorno natural que tenga que ver con la cría del toro de lidia, mientras que el tercer eje será el científico.

"Todo aquello que tenga que ver con la morfología del toro, con sus características, en definitiva, con proyectos que tengan que ver con la docencia, con esa investigación tan necesaria en el mundo del toro", ha expuesto en declaraciones a los medios.

Cabe señalar que la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de Extremadura se ha celebrado en la Finca Las Tiesas de Santa María, en Portaje (Cáceres), propiedad del ganadero Vitorino.

El consejero ha detallado asimismo que la tauromaquia aporta a Extremadura "economía", "cultura" y "vertebración del mundo rural", por lo que entiende que es un área que "hay que seguir cuidando". Además, ha incidido en que aporta 28 millones de euros anuales a la región y más de 1.000 empleos directos e indirectos.