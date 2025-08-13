El consejero de Presidencia entrega los Premios a las Cerezas y Picotas más grandes del Valle del Jerte

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho entrega este martes de los Premios 2025 a la cereza y picota más grande, la mejor fotografía y a las cooperativas más colaboradoras, organizado por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte, grupo de Acción Local presidido por Felisa Cepeda Bravo.

Bautista ha reconocido que "el Valle del Jerte ha sabido convertir en desarrollo económico y turístico lo que inicialmente fue una historia de superación" y ha destacado la "importantísima labor que realizan para fijar población, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de una zona espectacular" de Extremadura.

El Premio a la Cereza más grande ha sido entregado a Pilar Torres de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo, con un calibre de 41,64 mm, mientras que el premio a la picota más grande ha sido para Jesús Olmedo de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo con un calibre de 34,79 mm.

Igualmente, se ha entregado el Premio Fotográfico 'Mi Cerezo, el cerezo más bonito', concedido por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte.

La imagen más votada ha resultado la presentada por María Amparo Carrón y, en este caso, se ha valorado que sea una "fotografía entrañable que refleja el espíritu familiar de la Cerecera y cómo este conocimiento se transmite de generación en generación", ha informado la Junta en nota de prensa.