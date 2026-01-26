El Consejero Martín Castizo reivindica el valor de la ingeniería industrial para el desarrollo de Extremadura

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, ha puesto en valor el papel del sector de la ingeniería industrial para el "presente y futuro" de la región, al tiempo que ha destacado la "firme" defensa de la presidenta extremeña, hoy también en funciones, María Guardiola, por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Lo ha hecho durante la clausura de la gala 'La Noche de la Ingeniería', organizada este pasado viernes por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura en el Hotel Rio de Badajoz, y en la que se han entregado distintos reconocimientos a personas y entidades, uno de ellos a la Central Nuclear de Almaraz.

"La presidenta Guardiola ha defendido con firmeza la continuidad de Almaraz y lo ha hecho apoyándose precisamente en lo que vosotros conocéis bien: los datos, los informes y la realidad técnica, pero también en la responsabilidad con las personas, con las familias y con el futuro industrial de nuestra tierra", ha señalado, según ha recogido en nota de prensa la Junta de Extremadura este sábado.

A su vez, Martín Castizo ha manifestado que, para gran parte del colectivo de ingenieros industriales, la Central Nuclear de Almaraz forma parte de su trayectoria profesional y de su responsabilidad diaria.

"Habéis trabajado, estudiado e investigado sobre ella durante décadas, y conocéis mejor que nadie la importancia que tiene para la comarca del Campo Arañuelo, para el empleo cualificado y para la estabilidad del sistema eléctrico", ha explicado.

Finalmente, el consejero también ha destacado el "talento" de los ingenieros extremeños y el apoyo de la Junta de Extremadura al sector, a la par que ha recalcado que la región "tiene ahora una oportunidad histórica" al vivir una "transformación profunda en lo energético, lo industrial y lo tecnológico".