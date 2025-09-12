El consejero de Gestión Forestal asegura en Feciex que 4.600 pescadores y 700 cazadores cuentan con la nueva licencia telemática

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha inaugurado este jueves la XXXIV edición de Feciex, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza Ibéricas, que se celebrará hasta el próximo domingo en Ifeba (Institución Ferial de Badajoz). En su discurso, ha detallado que ya son 4.600 los pescadores y 700 los cazadores que han obtenido su licencia de forma telemática, una posibilidad que el Gobierno de María Guardiola ha puesto en marcha este año.

La licencia telemática de pesca entró en vigor en Extremadura el pasado abril, y desde entonces, obtienen su permiso por esta vía una media de 30 pescadores cada día. Lo hacen sin tener que desplazarse a ninguna sede física, desde casa, a través del teléfono móvil, la tableta o el ordenador. La de caza, por su parte, está disponible desde el pasado mes de agosto, y en su primer mes de vigencia, la media ronda las 25 altas cada 24 horas.

Estas cifras avalan el éxito de la medida implantada por la Junta de Extremadura y que supone un apreciable avance en el proceso para digitalizar la administración autonómica, conforme al compromiso anunciado por la presidenta Guardiola en su discurso de investidura, según ha destacado Ramírez antes de recordar otras novedades puestas en marcha por la Consejería de Gestión Forestal durante el último año.

Entre ellas, las ayudas a los cotos sociales y privados de la región, que han agotado la partida prevista y que el próximo año tendrán una segunda convocatoria, vista la buena acogida.

MEDIDAS DE CALADO

También ha citado el consejero los proyectos para mejorar las poblaciones de perdiz roja o conejos de monte; el nuevo decreto de control sanitario de la carne de caza, elaborado junto a la Consejería de Sanidad; el Plan General de Pesca, o la bonificación del 100 por cien en el Impuesto de Aprovechamiento Cinegético para los cotos afectados por los incendios forestales de este verano.

"Todo esto no sería posible si en el Gobierno de María Guardiola no tuviéramos claro que la caza y la pesca son sectores estratégicos para Extremadura", ha declarado Francisco Ramírez, que ha añadido que "lo han sido siempre, lo son y lo serán todavía más en los próximos años".

El consejero ha aportado durante su discurso inaugural algunas cifras claves de los sectores cinegético y piscícola en la región. Así, ha concretado que Extremadura tiene más de 3.200 cotos de caza que ocupan casi 3 millones y medio de hectáreas, lo que supone que en el 82 por ciento de la región se pueda ejercer libremente la actividad cinegética, que cuenta con más de 30.000 licencias. De pesca hay ya más de 100.000. Entre los dos sectores mueven más de 400 millones de euros al año en la comunidad autónoma.

"El mundo rural extremeño no se entiende sin la caza", ha apuntado el consejero. "Que le pregunten -ha añadido- a los dueños de los bares de los pueblos que acogen monterías, y a los alojamientos rurales de las zonas donde se caza y se pesca. Que pregunten en el mundo rural extremeño, cuánta vida ganan los pueblos muchos fines de semana gracias a los cazadores".

Tras su intervención, Ramírez ha recorrido la XXXIV Feciex, en la que la Junta de Extremadura cuenta con stand propio. En él se celebrarán hasta el domingo distintas actividades, entre ellas un taller de dibujo infantil que acercará la caza y la pesca a los más pequeños (el sábado a las 17.30 horas) y un coloquio (también el sábado, a las 13.15 horas) sobre 'La mujer en la caza'. En él participarán Carmen Basarán, presidenta de la Oficina Nacional de la Caza; María Pascual, presidenta de Jocaex (Asociación de Jóvenes Cazadores de Extremadura), y Ana María Verdasco, vicepresidente de Juvenex (Juventud Venatoria Extremeña).