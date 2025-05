El consejero de Economía dice que la prórroga en los aranceles es muestra del "buen resultado" de llevar "una voz única"

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha manifestado que la prórroga hasta el 9 de julio que ha conseguido Europa con EEUU en relación a los aranceles es muestra del "buen resultado" de llevar una "voz única, como defiende Extremadura".

Santamaría ha mantenido este lunes una reunión con los sectores afectados por los aranceles de Trump para darles a conocer el Plan ICEX, que está elaborando el Ministerio de Economía, y para seguir recogiendo sus sugerencias, que Extremadura expondrá en la próxima sectorial prevista para el 17 de junio en Toledo.

La reunión celebrada este lunes responde al compromiso del gobierno extremeño de mantener informados a los sectores afectados por los aranceles acerca de todo lo que se acuerde en los plenos de internacionalización que convoque el Ministerio de Economía en relación con este tema.

La siguiente sectorial de consejeros está prevista para el 17 de junio y a continuación se convocará otra reunión con los sectores implicados "que están muy agradecidos del contacto directo de la Junta con los afectados", ha explicado Guillermo Santamaría.

La primera reunión con los afectados en abril fue para que trasladaran al consejero un diagnóstico y una serie de medidas que sugerían que se incorporaran y que trasladó al Ministerio, ha recordado la Junta.

"Ahora les haremos llegar el Plan ICEX que propone el Gobierno central y que incluye medidas relativas a la financiación y ayudas en cuanto a asesoramiento a las empresas, acompañamiento, y potenciación para que crezcan, pero, por el momento, no hay ni ayudas directas ni reformas estructurales, que ya deberían estar implementándose y muy demandadas por el sector en Extremadura", ha afeado.

De este modo, el consejero ha lamentado que todavía no se han recogido ni ayudas directas ni reformas estructurales, como por ejemplo una rebaja en la factura eléctrica para las empresas industriales, una reforma de la PAC que incentive la rebaja de emisiones y no castigue la no reducción, "mejoras en general a la competitividad de las empresas, que de momento no se han visto recogidas", ha dicho Santamaría.

El consejero ha destacado y valorado que el ministerio haya recogido varias demandas de los empresarios extremeños, como el compromiso de un reparto que tenga en cuenta la suma de las exportaciones directas e indirectas, "esto es muy importante para Extremadura, porque las indirectas son más o menos el doble de las directas".

Extremadura es la única comunidad que ha trasladado ya cuantificado el efecto indirecto de las exportaciones para la región, que se cifra en 179 millones de euros, tal y como ha comentado el consejero en otras ocasiones.

Otro de los compromisos que el ministerio ha recogido de Extremadura es la creación de un observatorio "casi de seguimiento semanal, y esto ha sido por sugerencia exclusiva de Extremadura, para que en todo momento sepamos qué empresas se están viendo afectadas y en qué medida se les puede ayudar".

Los representantes de los distintos sectores han hecho llegar al consejero su preocupación en relación con la forma en la que se va a tener en cuenta el efecto indirecto cuando vengan ayudas, puesto que hay que recordar que el 75 por ciento lo recauda Bruselas y el 25 por ciento lo recauda el Gobierno de España.

El sector propone la creación de una bolsa que, de manera "transparente y muy rápida", permita llevar ayudas a las empresas. Hay que tener en cuenta que el efecto en la exportación directa es muy fácil de medir porque se puede calcular por empresa, pero la indirecta es más complicada, ha señalado la Junta de Extremadura en nota de prensa

En este sentido, Santamaría ha asegurado que en la próxima reunión del 17 de junio en Toledo con el ministro volverá a llevar las sugerencias que le hagan llegar, además de agradecer la ampliación de la prórroga hasta el 9 de julio acordada por Von der Leyen con Trump y que "pone de manifiesto lo que defiende Extremadura, la necesidad de una voz única de España, con las comunidades autónomas y con Europa".

Los sectores afectados consideran que hay que identificar a la media de las 500 empresas que más exportan, cuáles de ellas son extremeñas y qué importe económico recogen, es decir, "de momento lo que parece más sencillo de articular midiendo las ventas directas de cada empresa a Estados Unidos".

En cuanto al indirecto, se puede medir viendo qué vende cada empresa al resto del mercado español o a otros mercados y cogiendo el porcentaje de exportación de esos mercados hacia Estados Unidos, ha plantaeado el consejero.

"Hay que tener en cuenta también en el estudio la disminución de ventas que puede recoger el efecto de los aranceles, así como otros efectos, por lo que creemos que lo mejor es jugar con los porcentajes de exportación de cada mercado a Estados Unidos y que avancemos para que cuando se empiecen a sufrir los efectos enseguida lleguen las ayudas", ha dicho.