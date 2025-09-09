La consejera de Salud atendía este lunes a un hombre indispuesto en la misa del Día de Extremadura en Guadalupe

SUCESOS

Redacción

Extremadura |

El pueblo de Guadalupe, en Cáceres
El pueblo de Guadalupe, en Cáceres | https://www.ferrerorocher.es

En sucesos en las celebraciones del día de Extremadura, ayer en Guadalupe, la consejera de Salud Sara García Espada, tuvo que atender a un hombre que sufría un desvanecimiento durante la solemne misa por el Día de Extremadura que se celebraba en el monasterio de Guadalupe. García Espada, que ejercía de médico de urgencias del 112 hasta su incorporación al cargo de consejera, ayudó a estabilizar la hombre, que había perdido el conocimiento, antes de ser trasladado por los miembros de Cruz Roja hasta el centro de salud de la localidad cacereña.

