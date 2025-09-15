La Consejera extremeña Mercedes Morán, en el equipo que elaborará el libro blanco para el medio rural del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, ha anunciado al equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo, en el que figura la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán.

En un acto celebrado este domingo en Membrilla (Ciudad Real) que ha girado en torno al sector primario, Feijóo ha reivindicado que el PP "es el primer partido de España" que además, "ha crecido y se ha construido en los pueblos" y por ello ha advertido de que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta".

"No aceptemos lecciones de aquellos que no viven del sector forestal, del sector primario, del sector ganadero, del ámbito rural. Tampoco aceptamos lecciones de quienes jamás han solucionado un problema en el ámbito rural y tiene soluciones para todo, de quienes cuando han tenido ocasión de estar en los gobiernos autonómicos, los han abandonado.

Porque es mucho más fácil criticar que gobernar", ha abundado Feijóo.

Así, ha desvelado que antes de participar en la clausura de este acto se ha reunido durante una hora con los representantes de las principales organizaciones agrarias, con las que se ha comprometido a diseñar, de su mano, un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España y a hacerlo de forma inmediata, porque "no se sabe cuándo van a ser las próximas elecciones".

Y por ello ha abogado por "estar preparados, para implementar las decisiones que se hayan consensuado desde los primeros meses de gobierno".

De cara a la elaboración de este libro blanco, la encargada de coordinar el equipo de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Despoblación es la eurodiputada y exconsejera andaluza Carmen Crespo, mientras que la parte centrada en Política Agraria Común y Alimentación recaerá en la consejera del ramo en Extremadura, Mercedes Morán.

Además, la diputada nacional y exconsejera en Castilla y León Milagros Marcos será la responsable de los temas de Desarrollo Rural y Forestal y Rosa Quintana, quien fue consejera de Pesca en la Xunta de Galicia durante 14 años, se encargará de analizar la política pesquera.