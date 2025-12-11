La consejera de Educación destaca la importancia de la FP Dual en las zonas rurales

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha destacado la importancia de la Formación Profesional Dual en las zonas rurales de Extremadura. "Nosotros tenemos que apostar por centros que reúnen a población rural de entornos cercanos para que se puedan seguir desarrollando". "Porque queremos que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra y tenemos que darle esa oportunidad y esas facilidades desde el punto de vista de la formación, porque luego serán las empresas y el tejido productivo los que se quedan con los alumnos".

La consejera ha defendido que "no puede haber desigualdades entre las alumnas y los alumnos de Extremadura por vivir en un determinado entorno y tener una situación económica, porque las administraciones tenemos la obligación de facilitar todos esos medios".

Vaquera ha visitado este miércoles las nuevas instalaciones del IES Jálama, de Moraleja, en las que se han invertido 3.542.471 euros. "Ahora nuestros alumnos, nuestros docentes, van a poder gozar de un edificio nuevo, en el que ya se está impartiendo la Formación Profesional de una manera más relajada y mucho más adecuada para poder llevar a cabo el programa".

Estas obras han permitido la construcción de un nuevo edificio para los ciclos de Formación Profesional y ha permitido agrupar a todos los alumnos y profesores en el mismo centro, que cuenta con 610 alumnos procedentes de Moraleja y de más de veinte localidades de la comarca de Sierra de Gata.

Además, se han acometido otras obras como la construcción de un nuevo gimnasio de 394 metros cuadrados, un salón de actos, un taller infantil y una cocida. Se ha instalado un ascensor y se ha habilitado un Aula ATECA (Espacio de Tecnología Aplicada en centros de Formación Profesional).