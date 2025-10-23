El Congreso Extremeño de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública cuenta con más de 60 talleres

El Congreso Extremeño de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública, que cuenta con la colaboración de Fremap, ofrece en Mérida más de 60 talleres prácticos.

Se trata de un congreso "pionero" a nivel nacional ya que es el primero que se organiza de esta forma "tan práctica" con talleres en los que especialistas nacionales de Fremap compartirán su experiencia en diversos ámbitos que abarcan desde la prevención técnica hasta la psicosocial con el objetivo de trasladar el conocimiento a la acción.

El congreso ha sido inaugurado este miércoles por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ha estado acompañada por el director de Servicio y adjunto al director gerente de Fremap a nivel nacional, Juan Manuel López, y por el director regional de Fremap Extremadura, Miguel Ángel Cordero.

Entre los talleres destacan los dedicados a los incendios, seguridad en máquinas, riesgo electrónico, seguridad en almacenes, cuidado de la espalda, mindfulness o movilización de personas con movilidad reducida.

Este congreso conmemora los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el marco de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha señalado la Junta en nota de prensa.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que la Junta de Extremadura "está muy comprometida con una prevención que mejore la calidad del empleo público, que proteja a las personas trabajadoras y que se adapte a los nuevos retos: digitalización, envejecimiento y salud mental, entre otros".

En este sentido Manzano ha explicado que el Ejecutivo regional cree "firmemente" que la prevención "debe ser práctica, útil y cercana" y ha puntualizado que se necesitan dedicar más recursos y medios a conocer los riesgos y a acometer las medidas preventivas necesarias para evitarlos.

"La tecnología es una herramienta fundamental en las acciones preventivas y un elemento esencial en el logro del objetivo que debe movernos a todos. Ese objetivo debe ser que no haya ni un solo accidente laboral", ha remarcado.

Para ello, ha continuado, hay que conocer la teoría "pero más importante es llevarla a la práctica preventiva" algo que se "trabaja cada día" desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (Función Pública) y con el "apoyo" de Fremap.

"Tenemos más cursos y formación que nunca en la Escuela de Administración Pública porque la seguridad y salud de los empleados públicos de la Junta de Extremadura es una absoluta prioridad para nuestro gobierno", ha asegurado.

Finalmente ha agradecido la gran participación con la que ha contado este evento y ha animado a aprovechar esta jornada "para compartir, aprender y avanzar juntos hacia una Extremadura más segura y más humana en el ámbito laboral".