Un congreso en Cáceres, Trujillo y Medellín reflexionará sobre Hernán Cortés "sin prejuicio" y con criterio científico

Un congreso internacional que se celebrará del 13 al 15 de este mes de noviembre en las localidades extremeñas de Cáceres, Trujillo y Medellín reflexionará sobre la figura de Hernán Cortés "sin prejuicio", desde la "serenidad", la "reflexión" y el criterio científico contextual.

Titulado 'Hernán Cortés: Nuevas aportaciones y nuevas miradas', reunirá a una veintena de expertos procedentes de América, España y Europa para analizar una de las figuras "más decisivas" y debatidas de la historia universal.

Así, "alejado de etiquetas", el congreso propone reconocer la "complejidad histórica" desde múltiples miradas, poner sobre la mesa vías de interpretación histórica, cultural, antropológica y patrimonial sobre un personaje y un tiempo que "marcaron el nacimiento del mundo moderno", según ha destacado durante la presentación este lunes en Mérida del evento la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

Con ello, el objetivo es que el congreso sirva para avanzar hacia un discurso "integrador y humanista", porque "no se trata de juzgar la historia con los ojos del presente, sino de comprenderla, de reconocer sus luces y sombra y de extraer de ella las lecciones que puedan guiar hoy".

El objetivo del encuentro es, además, reforzar el papel de Extremadura como "espacio de pensamiento, diálogo y conocimiento", así como contribuir a su proyección como "territorio de referencia" en estudios sobre América en general y la figura de Hernán Cortés en particular.

"Una cita que nos invita a repensar nuestros legados desde la pluralidad de miradas y voces, con la conciencia de que la historia de Extremadura está profundamente entrelazada con la de América", ha espetado Bazaga, quien ha remarcado que el congreso enlaza también los valores que inspiran la acción cultural de la Junta de Extremadura, como la apertura al mundo, el mestizaje, el diálogo y la cooperación, a través de la Estrategia Extremestiza.