Confirmado el noveno foco de gripe aviar en Extremadura, tras el detectado en Guareña

La Junta de Extremadura ha confirmado el noveno foco de gripe aviar detectado en la región, tras el positivo en un ave silvestre del término municipal de Guareña (Badajoz, con una capacidad de transmisión a personas "muy reducida".

Según ha informado la administración regional al ayuntamiento de Guareña, el número total de focos de esta enfermedad detectados en Extremadura durante el año 2025 asciende a 8 focos en aves silvestres y un foco en aves de corral.

El subtipo detectado, H5N1, es el que durante este año está afectando a Europa.

La Junta recuerda que este virus no puede ser transmitido a las personas, a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.

No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en campo.