La confianza empresarial baja un 1,2% en Extremadura en la recta final de año

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha bajado un 1,2 por ciento en el cuarto trimestre del año.

Según Estadística, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se ha situado en Extremadura en el cuarto trimestre de este año en -0,5 puntos.

El 15,1 por ciento de los gestores de establecimientos empresariales en Extremadura considera que la marcha de su negocio será favorable en el cuarto trimestre de 2025, por otro lado, el 15,6 por ciento opina que será desfavorable. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, denominada Balance de Expectativas, se sitúa en -0,5 puntos para el total de Extremadura, frente a los 7,9 del trimestre anterior.

Por otro lado, el 17,8 por ciento de los gestores de establecimientos empresariales de Extremadura ha tenido una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en el tercer trimestre de 2025 y el 18 por ciento ha opinado de forma desfavorable. El Balance de Situación, por tanto, se sitúa en -0,2 puntos, mientras que en el trimestre anterior fue de 3 puntos.