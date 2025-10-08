El conductor del atropello mortal de Olivenza no circulaba a una velocidad alta ni iba bebido

El conductor del atropello mortal de Olivenza del pasado 26 de septiembre, en el que perdió la vida una menor de 14 años, no iba bebido ni circulaba a una velocidad alta, según desvelan los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento.

Según ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, "no parece que fuera a excesiva velocidad y no iba ni bebido ni con consumo de estupefacientes".

A preguntas de los medios en Jarandilla de la Vera (Cáceres), donde ha visitado el Parador de la localidad con motivo de su reapertura, ha explicado que las pruebas realizadas por la Guardia Civil para determinar la velocidad del vehículo son "complejas", de modo que aún no están disponibles la totalidad de los resultados.

Según ha indicado, el golpe que tiene el coche "no da el indicador suficiente, sobre todo porque el cuerpo fue desplazado contra una puerta de una cochera".

"Lo que sí sabemos que el conductor no iba bebido y que parece ser en principio que la velocidad no era alta", ha indicado.

Para determinar exactamente la velocidad, ha precisado, falta aún el resultado de alguna prueba, sobre todo por cómo se produjo el accidente, dado que el vehículo presenta algún arañazo y golpe anterior al día del atropello.