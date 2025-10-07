Los concursos de acreedores registrados en Extremadura hasta septiembre crecen un 30%

Los concursos de acreedores registrados en Extremadura a lo largo de los primeros nueve meses del año han crecido un 30,4%, hasta los 60, respecto al mismo periodo de 2024, según los datos del Radar Empresarial de Concurso de Acreedores y Demografía Empresarial de Experian.

Solo en septiembre la comunidad ha sumado 12 procedimientos concursales, lo que supone un incremento del 100% respecto al mismo mes del año pasado.

La región, por otra parte, acumula 1.023 constituciones de empresas, lo que supone un crecimiento interanual del 0,29%. En el último mes fueron 104, una subida del 31,65% respecto a septiembre de 2024.

Por lo que respecta a las disoluciones, Extremadura ha sumado 91 en los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior. En septiembre se disolvieron 4 empresas, es decir, una caída interanual del 50%.