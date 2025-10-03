Concluyen las obras de saneamiento y depuración en Villagonzalo, Torremejía, La Roca, La Nava de Santiago y Nogales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha finalizado las obras de saneamiento y depuración en Villagonzalo, Torremejía, La Roca de la sierra, La Nava de Santiago y Nogales. Vegas Bajas (Badajoz), declaradas de Interés General del Estado.

Los trabajos fueron adjudicados en los siguientes lotes. En concreto, el primero, de sanemiento y depuración en Villagonzalo, por 3.399.769,67 euros a Ferrovial Construcción y Cadagua; el segundo, de saneamiento y depuración en Torremejía por 3.889.074,31 euros a Ferrovial y Cdagua; y el tercero, de saneamiento y depuración en Roca de la Sierra, por 4.182.139,01 euros a la UTE Gyocivil-Tesma.

A su vez, el lote 4, de saneamiento y depuración en la Nava de Santiago, por 3.304.211,78 euros, a la UTE Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU Construcciones Sevilla Nevado; y el lote 5 de saneamiento y depuración en Nogales por 2.482.940,00 euros a la UTE Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU-Construcciones Sevilla Nevado.

El objeto de las obras ha sido subsanar los problemas de saneamiento y depuración de los citados municipios de la provincia de Badajoz, cuyos sistemas de saneamiento actuales no permitían un tratamiento adecuado de las aguas residuales que se incorporaban al cauce, incumpliendo así la normativa en materia de vertidos, explica en nota de prensa el Miteco.

Estos trabajos permitirán dar servicio a una población adicional de cerca de 14.300 habitantes equivalentes, cubriendo las necesidades de depuración de las localidades afectadas.

La actuación ha sido cofinanciada en su primera fase de ejecución, en un 80 por ciento, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, y en su segunda fase, en un 85 por ciento por el por el Fondo Europeo Feder del periodo 2021-2027 dentro el OP 2.