TRÁFICO

Concluye la instalación de los 172 radares pedagógicos en la provincia de Badajoz, que no tienen capacidad sancionadora

Cumplen una función educativa e informativa, mostrando en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos e incluyendo mensajes de advertencia como "reduzca la velocidad" o "atención, zona escolar".

Redacción

Extremadura |

Concluye la instalación de los 172 radares pedagógicos en la provincia de Badajoz, que no tienen capacidad sancionadora
Concluye la instalación de los 172 radares pedagógicos en la provincia de Badajoz, que no tienen capacidad sancionadora | Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha concluido la instalación de los 172 radares pedagógicos incluidos en el Plan Provincial de Radares Pedagógicos, presentado en junio de 2024.

Con esta actuación se cumple el objetivo de "dotar a los municipios de herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad vial mediante la concienciación ciudadana y el análisis de la movilidad", según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

En total, se han beneficiado 172 localidades (157 municipios y 15 entidades locales menores), con una inversión global de 879.085,12 euros, que cuentan con estos dispositivos, sin capacidad sancionadora, que cumplen una función educativa e informativa, mostrando en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos e incluyendo mensajes de advertencia como "reduzca la velocidad" o "atención, zona escolar".

La fase de recopilación de datos ya ha comenzado y los primeros registros reflejan un "alto volumen de tráfico" en diversas vías de la provincia, con tramos donde se han detectado vehículos que superan los límites de velocidad establecidos.

De hecho, los datos recogidos tras un mes aproximado de funcionamiento muestran una media diaria de 500 vehículos vehículos, y que en muchos casos se han registrado velocidades de mas de 100 km/h en tramos limitados a 30 km/h.

Esta información "refuerza la utilidad de los radares pedagógicos como herramienta para concienciar a los conductores y será clave para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas adecuadas y específicas que refuercen la seguridad en las zonas más sensibles, como travesías, entornos escolares y espacios con elevada presencia peatonal", señala la institución.

Según expica, la elección de los puntos de instalación se ha realizado por cada municipio en función de sus necesidades prioritarias, con el fin de dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo. Además de contribuir a la prevención de accidentes, los radares pedagógicos proporcionan datos objetivos que permitirán diseñar actuaciones futuras en materia de movilidad, seguridad vial e infraestructuras.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer