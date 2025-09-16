La concentración motera de Buitres Leonaos se celebra este fin de semana en Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres se convertirá en la capital del motociclismo con la Concentración Internacional de Motos Buitres Leonaos, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre, en el paraje de San Isidro de la localidad.

Allí se celebrará también el festival Extremarock Summerd End Fest, un evento que atraerá a más de 700 motocicletas y mas de 4.000 participantes, ya que las actividades y los conciertos son abiertas y gratuitas.

El encuentro cuenta con la implicación directa de la corporación municipal, así como con la colaboración activa de los vecinos de Malpartida, "que muestran una hospitalidad ejemplar", asegura la organización en nota de prensa en la que ha indicado que los asistentes pueden utilizar el recinto para acampar.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado "el orgullo que supone para la localidad albergar un acontecimiento que aúna deporte, cultura y tradición, y que proyecta una imagen positiva de nuestro municipio dentro y fuera de Extremadura".

Por su parte, la organización subraya que "este encuentro nació de la ilusión de unos pocos moteros y hoy es una referencia obligada para los amantes de las dos ruedas".

El calendario de actividades se extenderá durante cuatro días en los que no faltarán rutas espectaculares, conciertos de primer nivel, actividades culturales y concursos populares.

El jueves 18 se abrirán las inscripciones y tendrán lugar las primeras actuaciones musicales para dar la bienvenida a los participantes. El viernes 19, se iniciará con una ruta motera hasta Alcántara con parada de convivencia, paella popular y una tarde de concursos y conciertos con grupos como Sofritos Band, ZaLake, Verea y Sobersión.

El sábado 20 se ha organizado una jornada cultural con visitas al Museo Vostell y al Monumento Natural de Los Barruecos, matiné en la Plaza de Malpartida y 'La Fiesta de los Pueblos'. La tarde se animará con concursos tradicionales y el esperado certamen de tatuajes, patrocinado por Wizard Tatoo.

Ya por la noche se rendirá homenaje a los moteros fallecidos este año, seguida de los conciertos de ZAS, Franky Med, The Bank Robbers y TNT 70's AC/DC Cover Band.

Y el domingo 21 comenzará con un desayuno colectivo, misa motera, ruta hasta la Plaza Mayor de Cáceres y clausura con comida de hermandad, sorteos y entrega de premios.

La Concentración Buitres Leonaos "es un punto de encuentro donde la pasión por la carretera se combina con la amistad, la música y la memoria de quienes ya no están", recuerda la organización, que ha agradecido el apoyoy de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y al Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, así como a otros colaboradores.