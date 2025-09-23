Comunidades de Regantes de toda España analizan los retos del sector en unas jornadas este martes en Don Benito

Comunidades de Regantes de toda España analizarán los retos del sector en unas jornadas que tendrán lugar este martes, día 23, en Don Benito (Badajoz).

La jornada, titulada 'Un modelo de modernización de regadíos para Extremadura', está organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), y se celebrará en el Hotel Vegas Altas de Don Benito a partir de las 17,30 horas.

El encuentro, en el que participará la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex), reunirá a representantes de comunidades de regantes de toda España, y analizará los retos comunes del sector, compartirá experiencias y reforzará la colaboración entre territorios.

Al mismo tiempo, será una oportunidad para poner en valor el papel "estratégico" que desempeña el regadío en Extremadura, tanto desde el punto de vista económico como social, apunta Regantex en nota de prensa.

En la apertura de la jornada intervendrá la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el presidente de Regantex, Francisco Sánchez, autoridades locales y regionales, representantes de la Diputación de Badajoz, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Fenacore.

Posteriormente, se desarrollará una mesa redonda con la participación de varias comunidades de regantes extremeñas, entre ellas Orellana, Canal de las Dehesas, Zújar, Montijo, Mérida o Lobón, que forman parte activa de Regantex.

La sesión abordará cuestiones "esenciales" para el futuro del sector, como la modernización de infraestructuras de riego, la eficiencia hídrica y energética o la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del agua. En este sentido, la intervención de Seiasa servirá para conocer las últimas actuaciones de modernización en la provincia de Badajoz.