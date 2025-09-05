Las compraventas de vivienda crecen un 25,9% en julio en Extremadura y las hipotecas suben un 8,9%

Las compraventas de vivienda han aumentado un 25,9 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 1.289 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas sobre viviendas ha alcanzado las 792 en julio en Extremadura, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados este jueves por el Colegio de Registradores.

El incremento del 25,9 por ciento en la compraventa de viviendas registrado en julio en Extremadura es muy superior a la media nacional, donde el aumentno ha sido del 14,3 por ciento, mientras que el aumento del 8,9 por ciento en el número de hipotecas está por debajo de la media, situada en el 25,8 por ciento.