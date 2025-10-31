La compraventa de viviendas sube en Extremadura un 11,5% en agosto

La compraventa de viviendas ha caído un 1,3 por ciento en agosto de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, con 38.239 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha subido un 3,3 por ciento, hasta las 21.011 operaciones en el octavo mes del año, según datos del Consejo General del Notariado. En el caso de Extremadura, la compraventa de viviendas ha subido un 11,5 por ciento.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se ha situado en los 1.728 euros por metro cuadrado, un 5,6 por ciento más en tasa interanual, con los mayores ascensos en Cantabria (+21,6%), Extremadura (+20,2%) e Islas Baleares (+20,1%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos han disminuido un 3,3 por ciento interanual, alcanzando las 27.822 unidades, mientras que las unifamiliares se han incrementado un 4,5 por ciento interanual, hasta llegar a las 10.417 unidades.

Los precios de los pisos han tenido un ascenso del 8,1 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.993 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar ha promediado los 1.312 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 2,5 por ciento.