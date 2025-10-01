La compraventa de viviendas sube un 7,7% en julio en Extremadura, que lidera el aumento de hipotecas, según los notarios

La compraventa de viviendas aumentó un 7,7 por ciento en julio en la comunidad autónoma de Extremadura, que asimismo lideró el crecimiento de los préstamos hipotecarios, con un 24,5 por ciento, según datos del Consejo General del Notariado.

En cuanto al precio, subieron en Extremadura un 3,9 por ciento, uno de los aumentos más moderados del país, en un contexto al alza en todas las comunidades autónomas.

En España, la compraventa cayó un 1% en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 71.550 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 6%, hasta las 38.112 operaciones.