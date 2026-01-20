La compraventa de viviendas en Extremadura continúa creciendo en noviembre, un 7,7%, y suma tres meses de ascensos

La compraventa de viviendas en Extremadura ha subido un 7,7% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta sumar un total de 993 operaciones y encadena tres meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, las 993 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Extremadura, 818 se realizaron sobre viviendas libres y 175 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 123 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 870 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 1.873 operaciones sobre viviendas. Además de las 993 compraventas, 503 fueron herencias, 26 donaciones y 0 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Extremadura 3.026 fincas urbanas a través de 1.609 compraventas, 701 herencias, 62 donaciones, siete permutas y 647 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.454 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 635 herencias, 566 compraventas, 53 donaciones, seis permutas y 194 operaciones de otro tipo.