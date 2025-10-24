La compraventa de viviendas en Extremadura y baja un 8% tras empeorar su evolución interanual en agosto

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en agosto empeora y desciende un 8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional), hasta un total de 767 operaciones, lo que refleja una caída del 37,7% si se compara con el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Extremadura, 637 se realizaron sobre viviendas libres y 130 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 74 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 693 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.352 operaciones sobre viviendas. Además de las 767 compraventas, 358 fueron herencias y 31 donaciones.

En total, durante agosto se transmitieron en Extremadura 2.050 fincas urbanas a través de 1.180 compraventas, 513 herencias, 57 donaciones, 6 permutas y 294 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.273 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 555 herencias, 497 compraventas, 46 donaciones, 2 permutas y 173 operaciones de otro tipo.