La compraventa de viviendas en Extremadura aumenta un 3,1% en octubre

La compraventa de viviendas en Extremadura ha aumentado un 3,1 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.273 operaciones, aunque se ralentiza respecto a la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Extremadura, 1.045 se han realizado sobre viviendas libres y 228 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 183 operaciones han correspondido a viviendas nuevas, y 1.090 han estado relacionadas con edificios usados.