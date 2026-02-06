La compraventa de viviendas creció un 18,6% en 2025 en Extremadura, hasta las 12.800 operaciones

El número de compraventas de vivienda creció en Extremadura un 18,6% en 2025 en tasa anual al registrarse 12.800 operaciones, el segundo mayor crecimiento en porcentaje de las comunidades, según se desprende de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de los Registradores del cuatro trimestre del año.

Mientras, el precio medio de la vivienda se situó en 894 euros por metro cuadrado en Extremadura a cierre del año, el más bajo del país y único por debajo de la barrera de los 1.000 euros, frente a una media nacional de 2.354 euros, tras crecer un 6,7% interanualmente, inferior al incremento medio del 9,5% en España.

Respecto al trimestre previo, Extremadura registró un descenso del 0,4% en el número de compraventas, hasta las 3.259 operaciones entre octubre y diciembre. Mientras, el precio medio de la vivienda se redujo un 0,7% en el cuarto trimestre, único descenso de todo el país.

Por tipo de vivienda, el número de compraventas de vivienda usada alcanzó en el último trimestre del año 2.840 operaciones en Extremadura, un 2,6% más respecto al trimestre anterior, tres décimas más que la media nacional. En el caso de la vivienda nueva, se alcanzaron las 419 operaciones al cierre del año, una caída del 16,9% con un acumulado de 1.662 compraventas a lo largo de 2025 (+27,9%).