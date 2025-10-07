MOTOR

Las compras de vehículos de ocasión caen un 2,1% en septiembre en Extremadura

Lo hace con 4.806 unidades transferidas.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

La venta de vehículos de segunda mano ha descendido un 2,1 por ciento en el mes de septiembre en Extremadura, con 4.806 unidades transferidas.

Del total de vehículos, los turismos suman 4.055 compras, que caen un 3,3% interanual, y los comerciales ligeros otros 751, con un ascenso del 5,5%.

En los tres primeros trimestres se han transferido 44.091 vehículos de ocasión que hace un año en Extremadura, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, con un descenso del 0,2 por ciento.

Los turismos acumulan 32.446, que descienden un 0,8%, y 6.645 furgonetas, con un alza del 3,3%.

