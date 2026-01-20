El Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida, hospital con mejor reputación en Extremadura

El Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida lideró en 2025 la lista de hospitales con mejor reputación en Extremadura, según los resultados de la 11ª edición de Merco Salud, presentada este lunes en la Organización Médico Colegial (OMC).

En el conjunto del país, el Hospital de La Paz, seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Clínic Barcelona, encabezaron la lista de hospitales públicos con mejor reputación en España el pasado año.

Merco Salud es un estudio independiente que analiza la reputación de la sanidad española, incluyendo hospitales públicos y privados. Se han realizado 11.010 encuestas, aumentando en casi un 24 por ciento las opiniones en relación a 2024, a los diferentes actores del sistema sanitario. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

Por comunidades autónomas, los hospitales líderes en España son: en Andalucía, el Hospital Universitario Virgen del Rocío; en Aragón, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; en Asturias, el Hospital Universitario Central de Asturias; en Baleares, el Hospital Universitari Son Espases; en Canarias, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; en Cantabria, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; en Castilla y León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; y en Castilla-La Mancha, el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona encabeza la lista; en la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario La Paz; en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe; en Extremadura, el Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida; en Galicia, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; en Murcia, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; en Navarra, la Clínica Universidad de Navarra; y en el País Vasco, el Hospital Universitario de Cruces.

En cuanto a los equipos de comunicación, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ocupa el primer puesto, seguido del Hospital Universitario La Paz y del Clínic de Barcelona. Completan los cinco primeros el Hospital Universitari Vall d'Hebron y la Clínica Universidad de Navarra.