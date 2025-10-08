El Comité de las Regiones abordará el futuro de la política de cohesión europea en una reunión en Cáceres en 2026

La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha aprobado este martes la candidatura presentada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que Extremadura acoja la única reunión de este órgano que tendrá lugar fuera de Bruselas en 2026.

El encuentro, que se celebrará en la ciudad de Cáceres, previsiblemente a finales de junio del próximo año, y que será complementado con una conferencia, llevará por título 'La política de cohesión 2028-2034 y la cooperación territorial europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo'.

"Extremadura es una región profundamente europeísta por historia, por tradición y por convicción", ha señalado la presidenta extremeña, que subraya que en un momento "tan decisivo" como el que atraviesa Europa, para los extremeños será "un orgullo poder demostrarlo sobre el terreno", desde sus calles e instituciones. "Gracias por apoyar nuestra candidatura y por elegir Cáceres como sede de la única reunión externa de esta comisión que tendrá lugar en 2026", ha destacado la presidenta tras conocer el resultado de la votación.

Esta actividad, en la que participarán representantes de las principales instituciones europeas, tendrá lugar en un momento clave del calendario interinstitucional, coincidiendo con los trabajos para la negociación del próximo presupuesto comunitario, el denominado Marco Financiero Plurianual, y la definición de los futuros reglamentos de la política de cohesión y la cooperación territorial europea, detalla la Junta en una nota de prensa.

Además, y con objeto de reforzar el impacto de este encuentro, Guardiola ha propuesto la celebración en paralelo de un Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), en la que ocupa una de las vicepresidencias, así como un Diálogo Local con responsables políticos y sociedad civil, en el marco de la actividad transfronteriza 'Diálogos de Frontera', que tiene lugar periódicamente en Extremadura.

Gracias a esta iniciativa, los miembros de una Comisión del CdR se desplazarán a Extremadura por primera vez en 31 años, ratificando de este modo el fuerte compromiso europeísta del gobierno regional.

En un vídeo difundido por la Junta de Extremadura, Guardiola trasladada a las autoridades europeas que el motivo por el que no ha asistido a la votación no es otro que los tres días de luto declarados por el fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara.

Guardiola expone a las autoridades europeas que el lugar elegido, Cáceres, ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura 2031 y donde pondrán debatir y reforzar juntos la "capacidad política" del Comité Europeo de las Regiones para influir en el futuro de Europa.

Asimismo, ha compartido un vídeo de la candidatura de Cáceres, a la que invita a que apoyen, al tiempo que se muestra segura que, no solo la ciudad que acogerá la reunión, sino toda Extremadura, "superarán con mucho sus expectativas".