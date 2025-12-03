Comienzan los trabajos técnicos en el edificio de la calle Río Tíber de Cáceres para determinar si se derriba la fachada

Los trabajos técnicos en el edificio de la calle Río Tíber de Cáceres, del que ocho familias tuvieron que se desalojadas en la noche del domingo por riesgo de derrumbe de la fachada, han comenzado este lunes con el apuntalamiento de esa fachada para garantizar la seguridad de la misma.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado que la prioridad "en estos momentos" es garantizar la seguridad de la fachada y, de forma paralela, los servicios técnicos, una vez que vean 'in situ' cómo responde la fachada a ese apuntalamiento, "están estudiando con la empresa constructora qué solución técnica se da al derrumbe o no derrumbe de esa fachada".

Así, se determinará si se vuelve a anclar al encofrado del edificio, o hay que optar por un derrumbe total y levantarla de nuevo, ha indicado el regidor este martes a preguntas de los medios sobre este asunto en una visita que ha realizado al barrio de Mejostilla.

Cabe recordar que en la tarde-noche del pasado domingo se desalojaron ocho familias del portal 1 del edificio situado en el número 6 de la calle Tíber, en el barrio de Aldea Moret, debido al riesgo de colapso de parte de la fachada del inmueble.

Las familias de esas ocho viviendas afectadas fueron realojadas bien en domicilios de familiares o en hoteles de la ciudad y se desconoce cuándo podrán volver a sus casas.