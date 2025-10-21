Comienzan las obras para remodelar instalaciones del Hospital Universitario de Badajoz

La Junta de Extremadura ha iniciado este lunes dos actuaciones en el Hospital Universitario de Badajoz para remodelar el vestíbulo principal y las zonas comunes de Urgencias de estas instalaciones.

Estas obras, con una inversión de más de 169.627 euros, están incluidas dentro del proyecto de la Junta de modernizar las instalaciones, reforzar la accesibilidad y garantizar una atención más cómoda y segura para pacientes, acompañantes y profesionales, según un comunicado del Ejecutivo autonómico.

Las obras de adecuación de accesos y aseos del vestíbulo principal del hospital incluyen la sustitución de las lamas del porche cubierto, la instalación de cuatro puertas automáticas, la reforma integral de los tres aseos públicos y la remodelación del control de acceso al edificio.

Esta actuación, con una inversión de más de 92.914 euros, busca mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de uno de los espacios más transitados del centro.

Por ello, el acceso principal permanecerá cerrado durante el desarrollo de los trabajos, por lo que los usuarios deberán acceder por la zona de Consultas Externas.

No obstante, el hall principal seguirá operativo y se garantizará la seguridad y la normal circulación de las personas en todo momento, según se afirma.