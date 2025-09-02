Comienza "Rompiendo Barreras" del programa de acción social a cargo del club de ajedrez Ajoblanco

Comienzan las actividades de Rompiendo Barreras dentro del Programa Acción Social de la Diputación de Badajoz donde se impartirán clases en diferentes centros de las localidades de Mérida y Badajoz, además de realizar charlas, simultaneas y torneos entre otras actividades especiales a cargo del Club Ajedrez Ajoblanco.

El Ajedrez es una herramienta integradora y terapéutica para personas con discapacidad, adaptando el juego a diversas necesidades, como la motora (piezas grandes, tableros inclinados), o la intelectual (simplificación de reglas, ayudas visuales). Además de fomentar la inclusión social, el ajedrez estimula el desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, memoria, planificación y toma de decisiones, que son beneficiosas para la vida diaria de estas personas.

Los expertos recuerdan que el ajedrez es un verdadero deporte mental que apela a la memoria, la lógica y la concentración… Además, cuando se juega, la red cerebral se centra en una tarea específica, solo se ve el tablero de ajedrez

Desde el Club Ajedrez Ajoblanco se harán encuentros entre las diversas asociaciones y colectivos además de contar con varios clubes invitados que favorecerán más si cabe la integración con otros usuarios que podrán disfrutar de diferentes tipos de actividades enfocadas a brindar ayuda a colectivos vulnerables y en situaciones de dificultad.