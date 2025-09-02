Comienza la instalación del radar en Reina Sofía de Mérida que funcionará tras aprobar la Ordenanza de Bajas Emisiones

La instalación del nuevo radar de tráfico ubicado en el inicio de la avenida Reina Sofía desde la rotonda de las Tres Fuentes de Mérida, y que entrará en funcionamiento una vez que se pruebe la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, y que se anunciará "convenientemente" a través de los canales de comunicación del consistorio, ya ha comenzado.

El objetivo es prevenir y evitar accidentes en esta vía que soporta la mayor densidad de tráfico de Mérida, explica en nota de prensa el ayuntamiento de la capital extremeña, que añade que de esta manera se refuerza la seguridad vial y se consigue reducir la velocidad en puntos estratégicos de la ciudad.

La avenida Reina Sofía tiene una densidad de tráfico de unos 12.500 vehículos al día de lunes a viernes, de los cuales, unos 700, son camiones. Durante el fin de semana el tránsito baja a unos 8.000 turismos, de los que medio centenar son camiones, señala el ayuntamiento.

En la Avenida Reina Sofía, como en el casco urbano, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

Así, el proceso de incorporar medidas de prevención y seguridad es "continuo" y habrá más actuaciones, incide el consistorio, que apunta también que a todo esto se añade la labor presencial de la Policía Local en aquellos puntos de mayor tránsito como, por ejemplo, los accesos a los centros educativos en sus horarios de apertura.