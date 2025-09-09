Comienza el dispositivo especial de berrea en el Parque Nacional de Monfragüe, que podrá disfrutarse hasta el 5 de octubre

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha organizado un dispositivo especial para disfrutar, de manera sostenible y sin aglomeraciones, del espectáculo de la berrea en el Parque Nacional de Monfragüe.

En este dispositivo, que presenta mejoras respecto al del año anterior, se han establecido una serie de actuaciones que se realizarán los viernes, sábados y domingos, desde el 6 de septiembre hasta el 5 de octubre en horario general de 19:00 a 23:00 horas.

Habrá puntos informativos en Villarreal de San Carlos, mirador de la Tajadilla y mirador de la Báscula y otros dos puntos informativos en la carretera de la Bazagona: uno cerca del cruce de los Saltos de Torrejón y otro cerca del cruce con la carretera que va a Serrejón.

También pone a disposición del público el microbús del Parque Nacional para la realización de recorridos regulares entre los miradores de la carretera de la Bazagona, con la finalidad de evitar la saturación de vehículos en la misma.

Este dispositivo contará con la participación de agentes del medio natural y con la participación de SEPRONA. Las señales del dispositivo han sido cedidas por parte de la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

La Junta quiere hacer hincapié en que este dispositivo especial pretende conseguir un disfrute sostenible de este recurso del Parque. Para ello, se pondrá especial atención en mantener una distancia segura y respetuosa con los ciervos para no alterar su comportamiento natural, por lo que se recomienda el uso de prismáticos.

También hay guardar silencio ya que la berrea es un momento crucial para la supervivencia de los ciervos, donde los machos compiten por las hembras. Además, está prohibido el empleo de linternas y flashes, ya que la luz artificial desorienta y estresa a los animales.

Asimismo, se recuerda que es vital no dar de comer a los ciervos, ya que son animales silvestres que deben buscar alimento por sí mismos y además es una acción sancionable.

Este dispositivo se podrá suspender cuando las condiciones meteorológicas y la afluencia de visitantes así los aconsejen.